Sue Bird se tornará a primeira jogadora da WNBA a ter uma boneca Barbie

A lenda aposentada do Seattle Storm, Sue Bird, colecionou várias medalhas de ouro com o Team USA e seleções All-Star da WNBA ao longo de sua carreira. Junto com os elogios, seu objetivo de inspirar futuras gerações de jogadoras da WNBA ainda permanece.

Escolhas dos editores

Na terça-feira, a fabricante de bonecas Mattel anunciou que Bird ganharia sua própria boneca Barbie como parte da comemoração do 65º aniversário da empresa e da campanha Summer of Sports, dedicada a destacar atletas mulheres.

Bird se tornará a primeira jogadora da WNBA com uma boneca Barbie, e se juntará a Alexa Moreno, Mary Fowler, Christine Sinclair, Estelle Mossely, Federica Pellegrini, Susana Rodriguez, Ewa Swoboda e Venus Williams como atletas que fazem parte da iniciativa. A boneca de Bird é a única disponível para compra.

“Eu cresci brincando com Barbies, então é um momento meio surreal quando algo assim acontece”, disse Bird. disse às pessoas.

Bird observou que não havia nenhuma boneca que representasse atletas quando ela era criança e espera que a boneca inspire crianças que desejam ser atletas.

“Isso vai ter aquele impacto de ‘ver e ser isso'”, disse Bird. “Você quer deixar um impacto que não seja definido apenas por ganhar e perder.

“Agora, meninas e meninos verão uma jogadora profissional de basquete feminino na forma de uma Barbie e eles vão se conectar com essa história, eles vão se conectar com essa carreira e vão pensar: ‘Ah, isso é algo que eu poderia fazer'”, continuou Bird.

A cinco vezes medalhista de ouro também esteve envolvida na criação da boneca.

“A característica que provavelmente é mais representada na boneca é o quão meticulosa e cuidadosa eu era com meu cabelo. É apenas um rabo de cavalo simples, mas eu tinha muito orgulho de garantir que não houvesse fios rebeldes. Porque para mim, quando eu brincava, era muito importante que eu não tivesse que me preocupar com mais nada além de brincar”, disse Bird.

Bird jogou 22 temporadas na WNBA antes de se aposentar em 2022.