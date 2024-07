Sun adquire a armadora Marina Mabrey em troca com a Sky

O Sun adquiriu a veterana armadora Marina Mabrey do Sky na quarta-feira em uma troca que inclui duas jogadoras e a escolha de primeira rodada do Connecticut em 2025, indo para Chicago.

O Sky adquiriu as guardas Rachel Banham e Moriah Jefferson do Sun e o direito de trocar escolhas de primeira rodada em 2026. Connecticut também adquiriu a escolha de segunda rodada de 2025 do Chicago na troca.

“Estamos extremamente animados em receber Marina Mabrey no Connecticut Sun. Ela é uma jogadora que achamos que nos dará uma vantagem extra para competir por um campeonato este ano”, disse o gerente geral do Sun, Darius Taylor, em um comunicado. “Ela traz um espírito competitivo e mentalidade de artilheira, juntamente com uma habilidade de fazer grandes jogadas. Acredito que Stephanie e sua equipe poderão utilizar Marina de muitas maneiras, conforme começamos a segunda metade da nossa temporada e continuamos nossa busca pelo nosso primeiro título.”

A armadora Marina Mabrey, adquirida na quarta-feira pelo Sun, tem uma média de 14 pontos e aproveitamento de 34,4% nos arremessos de 3 pontos nesta temporada. Melissa Tamez/Ícone Sportswire

O Sun (18-6) está em segundo lugar na classificação da WNBA, 2,5 jogos atrás do New York Liberty na pausa olímpica.

O Sky (10-14) está atualmente na oitava posição na classificação.

Mabrey, 27, tem uma média de 14 pontos, 5,1 rebotes e 4,6 assistências em 23 jogos nesta temporada e está arremessando 34,4% da faixa de 3 pontos. Ela foi originalmente escolhida na 19ª posição geral pelo Los Angeles Sparks em 2019. Esta foi sua segunda temporada com o Sky.

Banham, 31, tem média de 4,9 pontos em 20 jogos nesta temporada, enquanto Jefferson, 30, tem média de 2,1 pontos em nove jogos.

Banham jogou em Connecticut e Minnesota durante seus nove anos de carreira, depois de ser selecionada em quarto lugar geral em 2016. Ela acertou oito cestas de três pontos no domingo e estabeleceu o recorde da WNBA de maior número de arremessos atrás do arco para uma jogadora reserva.

Jefferson foi escolhida duas vezes antes de Banham no draft de 2016 pelo San Antonio. Ela jogou em Las Vegas, Minnesota, Dallas e Phoenix. Na temporada passada com o Mercury, ela teve uma média de 10,5 pontos e 3,6 assistências. Ela foi atormentada por lesões no joelho ao longo de sua carreira e jogou apenas nove partidas nesta temporada.

“Estamos muito animados em receber Rachel e Moriah no Sky e sabemos que ambos trarão muito valor a esta escalação nesta temporada”, disse o gerente geral do Sky, Jeff Pagliocca, em um comunicado. “Adicionar outra escolha essencial de primeira rodada do draft em 2025 fortalecerá nosso capital de draft no ano que vem.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.