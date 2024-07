Superestimada de Beyoncé e Taylor Swift muito mais talentosa, afirma o guitarrista do Exodus

O roqueiro de thrash metal/guitarrista do Exodus sentou-se para uma entrevista no “Podcast Escandaloso” e fez uma crítica severa ao catálogo e elogios de Queen Bey… alegando que seu trabalho exigiu uma equipe enorme, incluindo compositores… comparando-a a Taylor.

Então ele traz as grandes armas… ligando para Beyoncé um de as estrelas mais superestimadas da música com talento apenas “marginal” – e ele também cagou na filha dela Hera Azul.