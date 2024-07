Suposta vítima de acidente de carro Kelly Oubre ameaçando processar Star Over Crash do 76ers

O homem que afirma ter sido atingido por Kelly Obre em um acidente de carro tarde da noite no início deste ano quer que a estrela do 76ers pague pelos danos que ele diz que o hooper causou… e se o jogador da NBA não abrir sua carteira logo, o cara disse TMZ Esportes ele vai processar.

Oubre, que teve média de 13,1 pontos por jogo em sua carreira, ingressou no 76ers pela primeira vez em 2023, depois de jogar as duas temporadas anteriores em Charlotte. No início desta semana, ele assinou um novo contrato de US$ 16,3 milhões para mantê-lo na Filadélfia pelos próximos dois anos.