Suposto motorista bêbado invade salão de manicure em vídeo chocante

O clipe chocante – publicado pela Correio de Nova York – mostra o carro saindo em alta velocidade de um estacionamento de Long Island no final do mês passado, mas em vez de virar para a estrada principal, ele atravessa a rua em direção a um shopping center.

O carro pula o meio-fio e segue em frente, antes de finalmente bater no Hawaii Nail & Spa … supostamente matando quatro pessoas, incluindo um oficial da polícia de Nova York fora de serviço, e ferindo outras nove.

Os fotógrafos tiraram fotos das consequências do acidente… com o carro ainda parado no salão de beleza – tendo destruído tudo na pequena loja.