Suspeito de assalto à mão armada transmite ao vivo perseguição policial com namorada e bebê no carro

Um homem suspeito de assalto à mão armada fugiu da polícia na quarta-feira e transmitiu a perseguição ao vivo no Instagram… tudo isso enquanto sua namorada e seu filho estavam no banco de trás.

O Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles falou com o LA Times Quinta-feira … dizendo que a pessoa que prenderam é um dos três suspeitos de um assalto à mão armada em Beverly Hills.