Suspensões médicas do UFC Denver: Cody Brundage suspenso indefinidamente após golpes ilegais levarem a nenhuma disputa

As suspensões médicas do recente card do UFC Denver foram divulgadas, com alguns lutadores enfrentando afastamentos por tempo indeterminado até serem liberados por um médico.

A Comissão de Esportes Combativos do Colorado emitiu as suspensões e a lista completa foi enviada ao MMA Fighting na quinta-feira.

Talvez o nome perto do topo dessa lista de suspensões seja o veterano peso médio Cody Brundage, que teve uma noite curta, mas difícil, no que foi essencialmente uma luta em sua cidade natal. Um começo furioso para sua luta contra Abdul Razak Alhassan terminou abruptamente depois que o árbitro Dan Miragliotta pausou a disputa com Brundage absorvendo vários golpes ilegais na parte de trás de sua cabeça.

Miragliotta emitiu um aviso a Alhassan apenas alguns segundos antes, enquanto ele defendia uma queda de Brundage enquanto lançava uma saraivada de socos e cotoveladas. Assim que a luta foi pausada, Brundage teve tempo para se recuperar, mas ele lutou para se levantar novamente após absorver a punição na parte de trás da cabeça.

Seguindo o conselho do médico do octógono, Brundage não foi autorizado a continuar e Miragliotta finalmente declarou a luta sem resultado, apenas 38 segundos após o início do round inicial.

Brundage foi suspenso por tempo indeterminado pela comissão até que ele obtenha autorização por meio de uma tomografia computadorizada e uma carta de seu médico antes que ele possa retornar à ação no UFC.

O lutador de peso médio Ange Loosa também recebeu uma suspensão por tempo indeterminado da comissão devido a uma laceração no dedo do pé. Ele precisará obter autorização médica para a lesão antes de poder competir novamente.

Essas foram as únicas suspensões por tempo indeterminado aplicadas no card do UFC Denver.

Aqui estão as suspensões médicas completas do UFC Denver, de acordo com a Comissão de Esportes Combativos do Colorado:

Rose Namajunas: suspensão de 30 dias

Tracy Cortez: suspensão mínima de 30 dias, suspensão máxima de 60 dias, mas ela pode obter autorização após 30 dias com uma carta médica para uma lesão no dedo do pé direito e no pé

Muslim Salikhov: 7 dias de descanso obrigatório

Santiago Ponzinibbio: 7 dias de descanso obrigatório

Jean Silva: 7 dias de repouso obrigatório

Drew Dober: suspensão de 60 dias devido a lacerações, pode ser liberado mais cedo com uma carta do médico

Gabriel Bonfim: 7 dias de repouso obrigatório

Ange Loosa: Suspensão por tempo indeterminado, precisa de autorização para laceração do dedo do pé

Julian Erosa: 14 dias de suspensão devido a lesão facial

Christian Rodriguez: 7 dias de descanso obrigatório

Cody Brundage: Suspensão por tempo indeterminado, precisará de tomografia computadorizada e carta médica para liberação

Abdul Razal Alhassan: 7 dias de descanso obrigatório

Charles Johnson: 7 dias de descanso obrigatório

Joshua Van: Suspensão de 60 dias por nocaute

Jasmine Jasudavicius: suspensão de 30 dias, precisa de raio-x ou carta médica para lesão no pé esquerdo

Fatima Kline: 7 dias de repouso obrigatório

Montel Jackson: 7 dias de descanso obrigatório

Da’Mon Blackshear: suspensão de 90 dias devido a nocaute

Luana Santos: 7 dias de repouso obrigatório

Maria Agapova: 7 dias de descanso obrigatório

Andre Petroski: 7 dias de descanso obrigatório

Josh Fremd: 7 dias de descanso obrigatório

Evan Elder: 7 dias de descanso obrigatório

Darrius Flowers: suspensão de 60 dias, pode ser liberada mais cedo com carta do médico