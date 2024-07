Tabela de pagamento de benefícios do SSDI: como é calculado e quanto você provavelmente receberá mensalmente?

Os benefícios de invalidez da Previdência Social são desembolsados ​​em um cronograma escalonado ao longo do mês, normalmente na segunda, terceira e quarta quarta-feira. Sua data de nascimento determina quando você receberá seu pagamento de invalidez da Previdência Social. Se você receber benefícios com base no registro de trabalho de outra pessoa, a data de nascimento dela determinará sua data de pagamento.

Compreendendo os benefícios do SSDI: Quais são os critérios para se qualificar para benefícios por invalidez?Cidadãos com Deficiência

O Administração da Segurança Social (SSA) implementou esse cronograma escalonado em maio de 1997 para distribuir pagamentos uniformemente. De acordo com a SSA, o cronograma de pagamento de 2024 é o seguinte:

Segunda quarta-feira: Aniversários do 1º ao 10º dia.

Aniversários do 1º ao 10º dia. Terceira quarta-feira: Aniversários do 11º ao 20º dia.

Aniversários do 11º ao 20º dia. Quarta-feira: Aniversários do dia 21 ao dia 31.

Se você começou a receber pagamentos antes de maio de 1997, receberá seus benefícios no terceiro dia de cada mês. Benefícios do SSDI são projetados para ajudar trabalhadores qualificados a cobrir despesas mensais com base em seu histórico de trabalho. Esses pagamentos são depositados diretamente em sua conta bancária todo mês, com a data exata dependendo da sua data de nascimento.

Quando seu pagamento de julho de 2024 chegará?

Por exemplo, para saber quando seu pagamento de julho de 2024 chegará, observe:

1 de julho: Se você receber Renda de Segurança Suplementar, receberá seu pagamento de SSI de julho em 1º de julho e seu pagamento de Previdência Social em 3 de julho.

3 de julho: Você receberá um pagamento da Previdência Social se:

Você mora fora dos EUA

Você recebe benefícios do SSI e da Previdência Social.

Seu estado paga seus prêmios do Medicare.

Você solicitou benefícios da Previdência Social antes de 1997.

10 de julho: Se seu aniversário cair em qualquer dia entre o primeiro e o décimo dia do seu mês de nascimento, você receberá seu pagamento do Seguro Social na segunda quarta-feira de julho.

17 de julho: Se seu aniversário cair em qualquer dia entre os dias 11 e 20 do seu mês de nascimento, você receberá seu pagamento do Seguro Social na terceira quarta-feira de julho.

24 de julho: Se seu aniversário cair depois do dia 20 do seu mês de nascimento, você receberá seu pagamento do Seguro Social na quarta quarta-feira de julho.

Entender o cronograma de pagamento é crucial para planejamento e orçamento eficazes. Manter-se informado sobre atualizações ou mudanças garante o recebimento oportuno de seus benefícios.

Em 2024, o máximo O benefício do SSDI é de $ 3.822 por mêsembora o benefício médio seja em torno de $ 1.537. Para determinar seu benefício, calcule seu valor de seguro primário (PIA), que depende de suas retenções de contracheque anteriores na Previdência Social.

A maneira mais rápida de verificar o valor do seu pagamento SSDI é criando uma conta mySocialSecurity gratuita. Esta conta fornece um valor exato do seu benefício mensal. Além disso, se você estiver planejando solicitar o SSDI, precisará de uma conta.

A fórmula do SSA pode estimar seu benefício mensal. O pagamento médio mensal do SSDI é de $ 1.537, enquanto o máximo é de $ 3.822. Isso é maior do que Renda de Segurança Suplementar (SSI) pagamentos, cuja média é de US$ 697,89, com um máximo de US$ 943.