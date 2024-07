Tadej Pogacar mantém camisa amarela com vitória na etapa 20 do Tour de France

COL DE LA COUILLOLE, França — Tadej Pogacar igualou uma marca do Tour de France no sábado e provavelmente igualará outra no domingo.

O detentor da camisa amarela, Pogacar, superou o atual campeão Jonas Vingegaard no topo do Col De La Couillole para vencer a 20ª e penúltima etapa e aumentar ainda mais segundos sua considerável liderança.

Foi a quinta vitória de etapa neste mês para o bicampeão, que esticou os braços ao cruzar a linha antes de levantar os dedos para sinalizar seu número de vitórias.

O único outro homem a vencer cinco etapas de montanha em um Tour foi Gino Bartali em 1948.

“Se você me dissesse isso antes do Tour, eu não teria acreditado”, disse Pogacar. “É de outro mundo, na verdade. Estou tão feliz.

“(Cinco etapas) é mais do que suficiente. Uma seria suficiente. Só a camisa amarela seria suficiente. Mas é assim, você não freia no ciclismo.”

Pogacar atacou a dupla líder faltando 150 metros e venceu Vingegaard por sete segundos.

Provavelmente as mesmas posições no pódio final no domingo, depois que Pogacar ampliou sua liderança para 5 minutos e 14 segundos sobre o bicampeão Vingegaard, seu rival mais próximo.

O terceiro colocado Remco Evenepoel perdeu ainda mais tempo. Ele cruzou a linha em quarto – atrás de Richard Carapaz – e perdeu 53 segundos para Pogacar, ficando 8:04 atrás da estrela eslovena.

O Tour termina no domingo na Riviera Francesa com uma trilha de 34 quilômetros (21 milhas) de Mônaco a Nice, e não em Paris, como costuma acontecer por causa dos Jogos Olímpicos.

Salvo incidente, Pogacar está quase certo de recuperar a coroa do Tour de Vingegaard e, ao fazê-lo, garantir uma rara dobradinha no Giro d’Italia e no Tour de France. O último ciclista a vencer ambos no mesmo ano foi o falecido Marco Pantani em 1998.

“Gostei muito (da etapa)”, disse Pogacar. “Não foi como planejamos, mas não poderia estar mais feliz com isso, outra vitória de etapa. Só mais um dia… e amanhã acho que vou aproveitar também.”

Após seu ataque explosivo no dia anterior, Pogacar disse que não tentaria vencer a etapa de sábado, uma rota curta, mas brutal, de 133 quilômetros (83 milhas) saindo de Nice, que contou com três subidas difíceis de categoria 1.

De fato, o piloto da UAE Emirates apenas ficou com o restante do reduzido grupo de candidatos ao título na assustadora rampa de 16 quilômetros (10 milhas) até o Col de la Couillole até que Vingegaard fez sua jogada e Pogacar sentou na roda do dinamarquês.

Eles então varreram os remanescentes da fuga e alcançaram os dois da frente, Carapaz e Enric Mas, faltando 2,5 quilômetros.

Primeiro Mas e depois Carapaz foram eliminados, dando início a uma batalha intrigante no quilômetro final entre as duas estrelas do ciclismo, mas era apenas uma questão de tempo até que Pogacar iniciasse seu sprint.