Tadej Pogacar vence a montanhosa 14ª etapa do Tour de France

SAINT-LARY-SOULAN PLA D’ADET, França — O bicampeão Tadej Pogacar disparou na subida final para vencer a montanhosa 14ª etapa do Tour de France e ampliar sua liderança geral para quase dois minutos no sábado.

O duelo de escaladores de elite entre Pogacar e o bicampeão Jonas Vingegaard finalmente aconteceu quando Pogacar se destacou faltando cerca de cinco quilômetros.

Pogacar alcançou e ultrapassou seu companheiro de equipe da UAE Emirates, Adam Yates, enquanto Vingegaard foi inicialmente derrubado, mas mostrou boa compostura para limitar os danos.

O dinamarquês cruzou a linha 39 segundos atrás do esloveno Pogacar, que completou a caminhada de 199 milhas em pouco mais de quatro horas. Remco Evenepoel, da Bélgica, ficou em terceiro e caiu para terceiro na classificação geral, atrás de Vingegaard.

Tadej Pogacar está à frente por quase dois minutos faltando pouco mais de uma semana para o fim do Tour de France. Tim de Waele/Getty Images

Após cerca de duas horas, os ciclistas chegaram à primeira das duas grandes subidas “hors catégorie” (além da categoria) do dia — uma subida de 19 quilômetros pelo Col du Tourmalet, uma das subidas mais famosas da corrida nos Pireneus.

A segunda subida do HC até a chegada em Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet foi mais curta, com 7 milhas, mas com um gradiente mais íngreme.

O irlandês Ben Healy atacou primeiro, mas foi alcançado por Yates, que deu assistência para Pogacar vencer a 13ª etapa de sua carreira no Tour.

Bônus de tempo pela vitória adicionaram quatro segundos valiosos e ampliaram a liderança de Pogacar sobre Vingegaard para 1 minuto e 57 segundos. Evenepoel estava 2:22 atrás de Pogacar indo para outra grande etapa de montanha no domingo.