Tal pai, tal filho – LaVar Arrington II para Penn State

O linebacker externo LaVar Arrington II, filho do ex-All-American da Penn State e veterano de sete anos da NFL LaVar Arrington, anunciou seu compromisso com o Nittany Lions na quinta-feira.

Arrington II vem de Covina, Califórnia, e é um destaque bidirecional na Charter Oak High School, onde totalizou 65 tackles e 12 sacks durante sua temporada júnior no outono passado. O defensor de 6 pés e 2 polegadas e 210 libras recebeu ofertas de times como Michigan, Washington e Colorado, e se compromete com a alma mater de seu pai após visitas de primavera a Penn State, Tennessee e UCLA.

O Arrington mais velho teve uma carreira digna do College Football Hall of Fame com o Nittany Lions de 1997 a 1999, onde surgiu como um dos linebackers mais ferozes do país e ficou conhecido pelo “LaVar Leap”. Arrington registrou 173 tackles totais, 19 sacks e 3 interceptações no caminho para seleções consecutivas do All-America, incluindo honras unânimes na temporada de 1999. No mesmo ano, Arrington levou para casa os prêmios Butkus e Bednarik, junto com o Jack Lambert Trophy, enquanto terminava em nono na votação do Heisman Trophy.

Arrington foi mais tarde selecionado pelo Washington Redskins com a escolha nº 2 no Draft da NFL de 2000 e ganhou três seleções para o Pro Bowl em sete temporadas como profissional. Na aposentadoria, Arrington lançou uma carreira de mídia de sucesso com posições na televisão e no rádio.

Com sua promessa, Arrington II se torna o 21º membro da classe de 2025 de James Franklin na Penn State, um grupo encabeçado por 10 prospectos da ESPN, incluindo o cornerback do Mater Dei, Daryus Dixson, número 90 no ESPN 300 de 2025. A nova classe do Nittany Lions está em oitavo lugar no ranking de times nacionais da ESPN para a classe de 2025.