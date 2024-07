Tampa Bay Rays SS Wander Franco é acusado de abuso sexual contra menor

O shortstop do Tampa Bay Rays, Wander Franco, foi formalmente acusado de abuso sexual e exploração sexual contra uma menor na República Dominicana.

O promotor do Gabinete Distrital de Puerto Plata, Kelmin Duncan, e a porta-voz do Gabinete do Procurador-Geral, Nairobi Viloria, confirmaram a Juan Recio, da ESPN, que apresentaram a acusação formal contra Franco na terça-feira, quatro dias após o prazo inicial expirar em 5 de julho.

Franco está sob investigação desde 10 de julho de 2023, quando foi apresentada uma denúncia contra ele por supostamente ter tido relações sexuais com uma menina de 14 anos.

Franco foi inicialmente acusado por promotores dominicanos de exploração sexual comercial e lavagem de dinheiro em 3 de janeiro; a mãe da menina, que tinha 14 anos quando o suposto relacionamento começou em dezembro de 2022, enfrentou a mesma acusação. Seis dias depois, após uma revisão mais aprofundada das evidências, um juiz na República Dominicana acusou Franco de uma acusação menor de abuso sexual e psicológico.

Em um documento de quase 600 páginas obtido pela ESPN e apresentado ao juiz em uma audiência em janeiro, os promotores compartilharam as evidências que encontraram em sua investigação sobre Franco. O arquivo inclui transcrições de entrevistas com a garota e seus parentes e mensagens entre Franco e a garota.

Jay Reisinger, advogado de Franco nos Estados Unidos, disse à Associated Press que não poderia comentar porque Franco não havia recebido notificação formal de nenhuma acusação.

A Major League Baseball e a Associação de Jogadores da MLB estenderam recentemente a licença administrativa de Franco até 14 de julho, uma medida processual para ganhar mais tempo enquanto as autoridades dominicanas trabalhavam no caso criminal.

A MLB iniciou uma investigação separada sobre Franco que não deve ser concluída até que seu caso criminal seja resolvido.

Franco, 23, concordou com uma extensão de contrato de US$ 182 milhões por 11 anos em novembro de 2021, apenas 70 jogos depois de sua carreira na liga principal.

Informações de Jeff Passan e Alden Gonzalez, da ESPN, foram usadas nesta reportagem.