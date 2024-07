Tashaun Gipson Sr. aceita suspensão e mira 13ª temporada da NFL

O veterano safety Tashaun Gipson Sr. disse na segunda-feira que assume total responsabilidade pelo uso de um suplemento que o levou a ser suspenso por seis jogos por violar a política de substâncias que melhoram o desempenho da liga e que pretende jogar nesta temporada, que seria sua 13ª na NFL.

“Durante essa offseason, tomei um suplemento uma vez, que pensei ser completamente seguro e dentro de qualquer política da NFL. Não estava de forma alguma relacionado ao desempenho, treinamento ou ganho de vantagem de qualquer tipo em qualquer momento. Tenho competido nesse nível por muito tempo e não tenho nada além de respeito pelo jogo e pela fraternidade dos jogadores nele”, disse ele em uma declaração.

“A política da NFL sobre substâncias que melhoram o desempenho é clara, e eu assumo total responsabilidade por qualquer coisa que eu coloque no meu corpo. É com grande decepção que eu aceito essa suspensão, e eu faço isso sabendo que eu nunca sequer tentei trapacear o jogo. Estou ansioso para retornar para minha 13ª temporada da NFL e ajudar um time a competir por um campeonato.”

Após cumprir sua suspensão de seis jogos, Tashaun Gipson Sr. disse que está ansioso “para retornar para minha 13ª temporada na NFL e ajudar um time a competir por um campeonato”. Cooper Neill/Getty Images

Gipson, que jogou as duas últimas temporadas pelo San Francisco 49ers, atualmente é um agente livre.

Contratado para uma profundidade extra pouco antes da temporada de 2022, Gipson reenergizou sua carreira com os 49ers, rapidamente se tornando titular na segurança livre. Ele foi trazido de volta em um acordo de um ano, US$ 2,9 milhões.

Em duas temporadas no San Francisco, Gipson, que fará 34 anos em agosto, se tornou um líder de confiança dos outros jovens defensores no vestiário e um ponto forte na retaguarda da defesa.

Em 2023, Gipson começou 16 jogos, registrando 60 tackles com um sack e uma interceptação após somar 61 tackles e cinco interceptações em 2022. Ele também teve cinco de seus 14 tackles na pós-temporada na derrota do Super Bowl LVIII para o Kansas City Chiefs.

Originalmente um agente livre não selecionado no draft de 2012, vindo do Wyoming, Gipson passou quatro temporadas com o Cleveland Browns, três com o Jacksonville Jaguars, uma com o Houston Texans e duas com o Chicago Bears antes de se juntar ao 49ers.

Gipson tem 684 tackles, 2,5 sacks, 33 interceptações e 3 touchdowns defensivos em 173 jogos da temporada regular.

Nick Wagoner, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.