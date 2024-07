‘Taste of the K Taco’ do Kansas City Royals lidera nova lista de comidas de estádios da MLB

Os times da Major League Baseball continuam inovando com a comida dos seus estádios.

Os fãs estão lotando os estádios e consumindo amendoim e Cracker Jack junto com cachorros-quentes vendidos quentinhos na grelha. No entanto, alguns times estão estreando criações de comida que são muito mais ousadas do que a comida padrão dos estádios.

O Kansas City Royals lançou um prato chamado “Taste of the K Taco”, um cachorro-quente envolto em uma quesadilla de cheeseburguer, com peito bovino grelhado, batata frita, alface, cebola, Sriracha Cracker Jacks e molho 816.

O Royals tem um novo item de comida no estádio chamado “Taste of the K Taco”… É um cachorro-quente envolto em uma quesadilla de cheeseburguer, com peito bovino grelhado, batata frita, alface, cebola, Sriracha Cracker Jacks e molho 816 😭 Quem tentaria isso? 😅 foto.twitter.com/SetU0dzj86 — MLB (@MLB) 18 de julho de 2024

Aqui estão mais inovações exclusivas de estádios que podem ser encontradas na MLB nesta temporada:

As Montanhas Rochosas têm um novo item de comida no estádio: espaguete com almôndegas… só que na verdade é sorvete e donuts 😭 Apresentando “Polar Pasta”: sorvete de baunilha com donut holes, calda de morango e hortelã Quem topa experimentar isso? 👀 foto.twitter.com/Od41CjKPCw — MLB (@MLB) 18 de julho de 2024

Baltimore Orioles: ‘Cão de Armazém’

Os Orioles terão um cachorro-quente de 30 cm totalmente carregado nos jogos em casa este ano, chamado “The Warehouse Dog” 😳 É um cachorro-quente de 30 cm com molho de tijolo com infusão de raiz-forte, queso fundido de carne bovina, pico em conserva e cebola em um pão pretzel Quem conseguiria comer um desses inteiro? 😂 foto.twitter.com/txM3CnkTST — MLB (@MLB) 12 de abril de 2024

O White Sox terá um “Campfire Milkshake” de 16 onças nos jogos desta temporada 👀 É coberto com biscoitos graham, marshmallows e pedaços de chocolate (através da @LevyRestaurantes) foto.twitter.com/WKcmXkhcpV — MLB (@MLB) 26 de março de 2024

New York Mets: ‘Rolinho de Ovo com Biscoito Arco-Íris’

O Mets terá um rolinho primavera com biscoito arco-íris como novo item alimentar no Citi Field nesta temporada 👀

Contém biscoito arco-íris, geleia de framboesa e calda de chocolate enrolados em uma embalagem de rolinho primavera foto.twitter.com/GkfXzZHyTs — MLB (@MLB) 22 de março de 2024

Os Mariners terão um novo item alimentar nesta temporada chamado “The Double MitchWich”, que apresenta duas metades diferentes inspiradas em Mitch Haniger e Mitch Garver. A metade do Haniger contém peito de frango grelhado, tomates marinados, bacon, queijo Havarti e um abacate frito… foto.twitter.com/ZqaWNBOcw7 — MLB (@MLB) 26 de março de 2024

O Arizona Diamondbacks venderá uma Chimichanga de Torta de Maçã nesta temporada. LevyRestaurantes

O Philadelphia Phillies venderá o Loaded Funnel Cake Fry Sundae nesta temporada no Coca-Cola Corner, Seção 142. Aramark

O Boston Red Sox venderá Irish Nachos no Fenway Park nesta temporada. Pode ser encontrado no Home Plate, Gate E Concessions e Truly Terrace. Aramark

O “Renegade Hot Dog” do Pittsburgh Pirates inclui carne assada, mini pierogis, cebolas caramelizadas e fatias de picles e será vendido na Seção 133. Aramark

O Kansas City Royals estreará um hambúrguer vendido em pães azuis e disponível para compra na Seção 301 Craft and Draft. Aramark

Os novos milkshakes dos Yankees para 2024 😍 O Batido Butterfinger, Batido Rainbow Vanilla, Batido Baby Ruth e Batido Black & White Cookie foto.twitter.com/iWEWDCue92 — MLB (@MLB) 28 de março de 2024

Texas Rangers: ‘Deslizadores de Almôndegas com Nó de Alho’

Os Rangers têm novos Meatball Garlic Knot Sliders no Globe Life Field este ano 🤤 São almôndegas ao estilo italiano cobertas com molho marinara em nós de alho e cobertas com queijo parmesão foto.twitter.com/DePnN6WUuX — MLB (@MLB) 29 de março de 2024

Os Marlins agora estão vendendo ingressos “All-You-Can-Eat”, que incluem: 🌭 Cachorros-quentes e cachorros-quentes com chili

🧀 Nachos

🍔 Hambúrgueres de queijo

🍿 Pipoca

🥜 Amendoim

🍪 Biscoitos

🥤 Refrigerantes

💧 Água foto.twitter.com/tEE3PDYmUl — MLB (@MLB) 21 de março de 2024