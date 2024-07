Tatum, Wilson e Carter estarão nas capas do NBA 2K25

O NBA 2K25 terá campeões e lendas como atletas de capa.

A mais recente entrada na série de videogames NBA 2K terá o atacante do Boston Celtics Jayson Tatum na capa de sua edição padrão. Tatum e o Celtics ganharam o título da NBA de 2024 em junho.

A pivô do Las Vegas Aces, A’ja Wilson, comandará a edição da WNBA do jogo. As Aces de Wilson são as atuais campeãs da WNBA e estão em quinto lugar na classificação da liga.

Tatum e Wilson dividirão as honras de capa da edição All-Star do NBA 2K25.

A série está homenageando Vince Carter com sua capa da edição Hall of Fame. O armador/ala de alto nível, que passou partes de 22 temporadas com oito times diferentes, se juntará ao Hall da Fama do Basquete este ano.

NBA 2K25 será lançado em 6 de setembro de 2024 para PC, Xbox One e Series X/S e PlayStation 4 e 5.