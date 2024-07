Taylor, do Bengals, diz que os treinos perdidos de Chase fazem parte do plano ‘em vigor’

CINCINNATI — O wide receiver do Bengals, Ja’Marr Chase, três vezes eleito para o Pro Bowl, não treinou pelo segundo dia consecutivo, embora o técnico Zac Taylor tenha enfatizado na quinta-feira que sua ausência era parte de um plano acordado “em vigor” entre ele e Chase.

Taylor, falando após o treino, se recusou a especificar quando Chase estará disponível para treinar. Taylor confirmou que Chase está saudável, o que levanta a questão sobre se Chase está no meio de uma “guarda” em meio ao seu desejo por uma extensão de contrato em seu acordo de novato.

Quando perguntado se era relacionado ao contrato, Taylor se referiu à ausência de Chase como parte do plano da equipe. Taylor também deu uma resposta semelhante sobre qualquer preocupação potencial de que isso poderia ser uma ausência prolongada de Chase, que estava usando um boné em vez de um capacete na quinta-feira enquanto observava o time enquanto ele continuava sua primeira semana de campo de treinamento.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

“Tenho uma comunicação clara com todos esses caras”, disse Taylor, acrescentando que a ausência específica de Chase é parte de “um plano que ele e eu temos em prática”.

Antes do primeiro treino da equipe na quarta-feira, Taylor disse que havia um plano para outros veteranos, como o wide receiver Tee Higgins, o edge rusher Trey Hendrickson e o quarterback Joe Burrow.

No entanto, todos os três jogadores treinaram em alguma capacidade em um dos dois dias desta semana. Hendrickson ficou de fora na quinta-feira após participar do primeiro dia. Higgins foi limitado oTaylor não indicou se Chase treinará ou não na sexta-feira.

“Veremos amanhã”, disse o treinador.

O wide receiver tem sido um dos melhores jogadores do Bengals desde que o time o selecionou com a quinta escolha geral em 2021. Ele foi ao Pro Bowl em cada uma de suas três primeiras temporadas na NFL e estabeleceu o recorde da franquia de mais jardas recebidas em um único ano, algo que ele fez em seu ano de estreia.

Remontando à temporada passada, um ano antes de ser elegível para uma extensão, Chase enfatizou a importância das considerações financeiras em seu próximo acordo. Ele queria ver o acordo conquistado e dado ao recebedor do Minnesota Vikings, Justin Jefferson, seu companheiro de faculdade na LSU.

Em junho, Jefferson recebeu um acordo no valor de US$ 140 milhões, incluindo US$ 110 milhões garantidos, que estabeleceu recordes para o maior número de jogadores não quarterback na história da NFL. No almoço anual da equipe para a mídia na segunda-feira, o presidente da equipe, Mike Brown, disse que um acordo para Chase não era iminente.

“Não vou descartar nada, mas posso dizer que a sorte provavelmente já foi lançada”, disse Brown.

Chase, que se recusou a falar com repórteres após cada um dos dois primeiros dias do campo de treinamento, não participou de nenhum treino voluntário na offseason. Embora tenha se apresentado para o minicampo veterano obrigatório, ele não participou de nenhum dos exercícios da equipe, além do período de caminhada.

Ao se apresentar para o início do training camp, Chase garante que seu contrato se acumula por mais um ano. Em abril, o time exerceu sua opção de quinto ano para 2025, que vale US$ 21,8 milhões, de acordo com OverTheCap.com.