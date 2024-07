Taylor Fritz vence Alexander Zverev e chega às quartas de final de Wimbledon

LONDRES — Taylor Fritz virou o jogo depois de perder os dois primeiros sets para derrotar o duas vezes finalista do Grand Slam Alexander Zverev por 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3), 6-3 na segunda-feira e chegar às quartas de final de Wimbledon.

Fritz, 13º cabeça de chave, um jovem de 26 anos da Califórnia, igualou sua melhor performance na carreira em um grande torneio.

“Foi incrível fazer isso na quadra central [at] Wimbledon, dois sets atrás, na frente dessa multidão”, disse Fritz, que perdeu para o 22 vezes campeão de Grand Slam Rafael Nadal nas quartas de final no All England Club há dois anos. “A questão era que eu sentia que ainda estava jogando muito bem para estar perdendo dois sets. Eu estava apenas pensando que seria uma droga estar jogando tão bem e perder em três seguidos, então vamos para o terceiro. … Eu tinha essa crença.”

Taylor Fritz comemora após derrotar Alexander Zverev e chegar às quartas de final de Wimbledon. EPA/TIM IRLANDA

A partida, disputada com o teto retrátil da quadra central fechado, foi a 35ª a ter cinco sets em Wimbledon neste ano, empatando o recorde de maior número de sets em qualquer torneio de Grand Slam na era Open, que começou em 1968.

E a recuperação de Fritz é a 11ª após uma desvantagem de dois sets nesta edição do torneio de grama, mais do que em qualquer outro ano.

O quarto cabeça de chave Zverev foi o segundo colocado, atrás de Carlos Alcaraz, no Aberto da França no mês passado. Ele também perdeu na final do Aberto dos EUA de 2020 contra Dominic Thiem.

O alemão entrou na segunda-feira tendo vencido todos os nove sets que jogou em Wimbledon este ano e segurado em todos os 41 games de serviço. Mas Fritz o quebrou uma vez em cada um dos sets, no terceiro e quinto.

Zverev jogou com uma manga cinza no joelho esquerdo, que ele machucou durante uma queda na partida anterior.

Olhando para esse confronto, a análise de Fritz foi bastante sucinta — e, como se viu, completamente precisa.

“Estamos jogando na grama. Vai se resumir a sacar e devolver”, ele previu. “Vai ser uma partida de poucas chances, e quem quer que as aproveite, meio que invente alguma coisa, jogue melhor nesses momentos difíceis, provavelmente vai fazer a diferença.”

Ambos jogaram bem, destacando-se com grandes saques e trocas curtas.

Eles combinaram 124 erros vencedores (69 de Fritz) e 56 erros não forçados (23 de Fritz).

Fritz acertou 15 aces, sem dupla falta, e Zverev conseguiu 19 aces enquanto competia com uma manga cinza no joelho esquerdo, que ele machucou durante uma queda na partida anterior.

A estatística-chave, na verdade, foi esta: Fritz enfrentou apenas dois break points e salvou um, acumulando quatro e convertendo dois.

Quando terminou, Fritz jogou a cabeça para trás e soltou um grito, antes de encontrar Zverev na rede para uma longa conversa.

“Parecia que no quinto set, ele não estava se movendo tão bem”, disse Fritz. “Então, eu só desejei o melhor para ele.”

Fritz se juntou ao compatriota Tommy Paul nas oitavas de final, dando aos Estados Unidos dois homens tão avançados no torneio pela primeira vez desde 2000.

O adversário de Fritz nas quartas de final será o número 25 Lorenzo Musetti, enquanto o número 9 Alex De Minaur enfrenta o heptacampeão de Wimbledon Novak Djokovic ou o número 15 Holger Rune, que jogam na última partida de segunda à noite na quadra central.

Musetti deu à Itália três quartas de finalistas de simples em um torneio importante pela primeira vez — ele chegou lá com o número 1 Jannik Sinner na chave masculina, e a número 7 Jasmine Paolini ainda está por aí na categoria feminina — ao derrotar Giovanni Mpetshi Perricard por 4-6, 6-3, 6-3, 6-2, e De Minaur eliminou Arthur Fils por 6-2, 6-4, 4-6, 6-3.

De Minaur machucou o quadril no final da vitória.

“Estava meio nervoso. … Provavelmente um pouco de susto mais do que qualquer coisa”, ele disse. “A situação estava tensa. De certa forma, me ajudou a relaxar e terminar a partida.”