Taylor Swift devastada por ataque de faca no Reino Unido em estúdio de dança, 3 meninas mortas

Taylor Swift está angustiada depois que três crianças foram mortas e gravemente feridas no Reino Unido em uma aula de dança inspirada em sua música.

O esfaqueamento em massa em Southport foi horrível, e claramente Taylor estava sentindo a dor ao acessar suas histórias no Instagram na terça-feira de manhã. Ela disse aos fãs que está “completamente em choque” que um jovem de 17 anos empunhando uma faca possa atacar violentamente um grupo de crianças e adultos, que se reuniram para celebrar sua discografia.

Após o ataque, duas das crianças foram morte confirmada por Chefe de Polícia de Merseyside Serena Kennedy , que também observou que outras 9 pessoas ficaram feridas. Segundo as autoridades, 6 ficaram lutando por suas vidas.

Uma terceira criança morreu na manhã de terça-feira… com 2 adultos, que bravamente tentaram proteger as crianças do agressor, ainda em condição crítica.