Taylor Swift fica surpresa quando Travis Kelce aparece na turnê ‘Eras’ na Irlanda

Taylor Swift estava nas nuvens quando viu BF Travis Kelce … depois que a estrela da NFL a surpreendeu durante a parada da turnê “Eras” no domingo.

Confira… a vencedora do Grammy sorriu amplamente depois de acertar o tight end do Kansas City Chiefs no meio da multidão em seu terceiro show no Aviva Stadium em Dublin.

não consigo seguir em frente de como você pode ver o momento exato em que os olhos dela vão para a tenda e ela percebe que ele está lá 😭 pic.twitter.com/xWWtmGmFnL – linha 🌙 (@nessianxx) 1º de julho de 2024

TK estava em um casamento na Califórnia no fim de semana… correndo para a Europa para assistir pelo menos parte de seu show de domingo na Irlanda. Travis chegou a tempo para a era “Folklore”, quando cantou seu hit “August” em um vestido vermelho esvoaçante no palco.

Taylor apontou para Travis do palco… e ele respondeu com um aceno doce.

Swifties dedicados estão convencidos de que Travis surpreendeu Taylor na parada da turnê “Eras”… citando sua linguagem corporal. O casal se uniu nos bastidores do Aviva Stadium… onde Travis foi filmado elogiando sua namorada com todos os tipos de elogios.

Travis, que começou a namorar Taylor em julho de 2023, tem sido uma presença constante na turnê recorde do cantor. Ele compareceu a todas as 3 noites de sua parada em Londres no Estádio de Wembley… até mesmo juntando-se a ela no palco uma vez para a era “Tortured Poets Department” de seu setlist.

A estrela do futebol foi acompanhado por sua família na turnê “Eras”… como seu irmão Jason Kelce e cunhada, Kylie Kelce misturou-se com ele e com a família real – incluindo Príncipe William, Príncipe Jorge dar Princesa Charlotte.

Claro, Taylor mostrou o mesmo apoio à carreira de Travis no futebol… aparecendo em vários de seus jogos no ano passado. O casal até compartilhou um momento doce após a vitória de Travis no Super Bowl em fevereiro.