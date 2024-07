Taylor Swift inicia debate com o novo traje da turnê ‘Eras’ durante o show de 4 de julho

Os fãs holandeses elogiaram rapidamente o estilo de Taylor… pois acreditavam que ela usava o conjunto azul e vermelho-laranja para homenagear a Holanda. Caso você não saiba, a bandeira holandesa era originalmente azul, branca e laranja… com o vermelho eventualmente substituindo o laranja na bandeira.

No entanto, como o show de Taylor caiu no dia 4 de julho – um dos feriados favoritos do cantor – os Swifties americanos estavam convencidos de que a roupa era para comemorar o aniversário da América.