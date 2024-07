Taylor Walls, do Rays, diz que gesto não teve a intenção de apoiar Trump

TORONTO — O shortstop do Tampa Bay Rays, Taylor Walls, disse na terça-feira que sua comemoração inspirada em Donald Trump em um jogo de sucesso no domingo não teve a intenção de endossar o candidato presidencial republicano e acrescentou que é improvável que ele faça isso novamente.

Walls ergueu o punho e gritou: “Lute! Lute! Lute!” após fazer uma dupla rebatida contra o New York Yankees no domingo, imitando a reação de Trump após uma bala atingir sua orelha durante um evento de campanha na Pensilvânia em 13 de julho.

“Acho que é bem inspirador quando qualquer pessoa, num piscar de olhos, pode ter sua vida tirada dela”, disse Walls antes dos Rays enfrentarem o Toronto Blue Jays. “Eles realmente não sabem o que está acontecendo no calor do momento.”

“Levantar-se imediatamente e mostrar força, para mim, fala muito alto”, acrescentou Walls. “Qualquer pessoa nessa situação ou nesse tipo de evento, quando acontece, é forte. Isso meio que representa caráter para mim, e algo que similarmente sinto que enfrentei esses desafios no beisebol, mas em um nível muito reprimido.”

A rebatida dupla do destro Marcus Stroman na quinta entrada foi a primeira rebatida de Walls desde o tiroteio. Ele tem cinco rebatidas em 33 rebatidas neste mês, incluindo quatro simples.

Ainda assim, Walls disse que provavelmente não fará o gesto novamente.

“Isso foi mais uma brincadeira que temos com os caras no vestiário”, ele disse. “Piadinha pode não ser a palavra certa. Foi meio que algo que tivemos juntos que achamos engraçado, que achamos que ficaria tudo bem. Eu realmente não vejo isso indo muito além disso. Eu não me vejo fazendo isso de novo.”

Walls se recusou a dizer em quem pretendia votar em novembro, referindo-se à recente decisão do presidente Joe Biden de não buscar a reeleição.

O veterano de quatro anos da Geórgia disse que os valores com os quais foi criado são importantes para ele e normalmente influenciam suas escolhas políticas.

“Você pode ler nas entrelinhas como eu me comporto, como fui criado, como eu e minha família nos coordenamos, como vamos fazer as coisas e lidar com elas”, disse Walls. “É nisso que baseio meu voto e minha visão.”