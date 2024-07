Técnico da Colômbia: ‘Qualidade’ de James Rodríguez nunca está em dúvida

CHARLOTTE, Carolina do Norte — O técnico da Colômbia, Nestor Lorenzo, disse que sempre acreditou na qualidade de James Rodríguez, mesmo quando ele teve dificuldades para jogar no clube.

Rodríguez foi um dos melhores jogadores da Copa América de 2024, marcando um gol e dando cinco assistências para liderar a Cafeteiros para as semifinais, onde enfrentará o Uruguai na quarta-feira.

Essa produção contrasta com o que ele vem apresentando no clube brasileiro São Paulo, onde jogou em apenas duas das 14 partidas do São Paulo no campeonato em 2024, sem registrar um único gol.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Lorenzo deixou claro que, por mais satisfeito que esteja com o desempenho de Rodríguez, ele quer vê-lo jogar mais minutos pelo clube.

“[Rodríguez] está engajado, comprometido e a possibilidade de adicionar minutos para um grande jogador, isso significa que ele terá uma oportunidade de mostrar tudo o que sabe”, disse Lorenzo na coletiva de imprensa de terça-feira por meio de um tradutor. “Se ele jogar menos minutos, terá menos chances. Acredito nisso todas as vezes, em todos os clubes em que ele esteve.

“Porque imagine só que eu o acompanho desde que assumi. No Catar, na Grécia, no Brasil, toda vez que ele jogou, ele mostrou a qualidade que tinha, mas ele jogou pouco e precisamos que ele jogue mais e é por isso que ele precisa somar mais minutos.”

A Colômbia está em uma sequência invicta de 27 partidas, mas Lorenzo disse que sua mensagem é continuar encarando as coisas jogo por jogo: “Essa sequência não é algo que eu tenha mencionado, nunca. [Wednesday] é a nossa partida mais importante.”

Lorenzo foi questionado se está preocupado com o jogo físico do Uruguai, que cometeu 26 faltas e recebeu um cartão vermelho de Nahitan Nández na partida das quartas de final contra o Brasil – uma vitória nos pênaltis para A Celeste.

James Rodríguez e a Colômbia enfrentarão o Uruguai nas semifinais da Copa América. Foto de Logan Riely/Getty Images

“Não, não estou preocupado por isso. Acredito que neutralizar faltas não faz parte do meu trabalho, porque é o árbitro que precisa controlar”, disse ele. “Há faltas e faltas. Quando as faltas começam a ser táticas e param o jogo, o árbitro precisa intervir. Não estou preocupado com isso.

“Eu sei como o futebol é jogado na América do Sul e estamos prontos para qualquer coisa. Mas, se a coisa ficar feia, cabe ao árbitro tomar medidas. Eu não posso fazer nada.”

O colega uruguaio Marcelo Bielsa confirmou que o zagueiro Ronald Araújo perderá a partida devido a uma lesão muscular na perna sofrida na partida contra o Brasil, o que, somado à suspensão de Nandez, deixa-o com dois zagueiros a menos.

Quanto ao jogo com o Brasil, ele disse que foi uma partida em que os dois lados “se neutralizaram além de suas intenções”. Mas ele disse que o Uruguai continuará tentando jogar seu jogo, que geralmente consiste em pressionar alto e marcar um a um por todo o campo.

“Não existe plano B, existe apenas o plano A e você precisa executar o melhor que puder”, disse ele com a ajuda de um tradutor. “E planejar não é atacar [while] ignorando que você pode precisar defender ou defender [while] ignorando que você também precisa atacar.

“Precisamos de um time compacto que planeje atacar porque é melhor, porque isso significa dominar o jogo. Mas se você consegue fazer isso, também precisa ser capaz de defender.”