Técnico da Holanda, Ronald Koeman, diz que VAR está “destruindo” o jogo

Ronald Koeman disse que o VAR estava “destruindo” o futebol depois que a Inglaterra recebeu uma oportunidade de voltar à vitória por 2 a 1 sobre a Holanda na semifinal da Euro 2024 com um pênalti polêmico no primeiro tempo.

A Inglaterra enfrentará a Espanha na final de domingo em Berlim, depois que o pênalti de Harry Kane e o gol da vitória de Ollie Watkins aos 91 minutos garantiram a vitória para o time de Gareth Southgate, depois de Xavi Simons ter dado aos holandeses uma vantagem aos sete minutos em Dortmund.

O jogo virou na concessão de um pênalti no 18º minuto, porém, quando o VAR citou um desafio do zagueiro holandês Denzel Dumfries em Kane. O árbitro Felix Zwayer revisou o incidente e concedeu um pênalti.

“Isso não é um pênalti”, disse o técnico da Holanda, Koeman. “Sua única intenção era bloquear um chute. Harry Kane então chuta e seus pés colidem.

“O futebol está sendo destruído por esse tipo de decisão do VAR. Esse pênalti não teria sido marcado na Inglaterra.

“O que você deve fazer como zagueiro? Eu pensei que o árbitro apitou para um monte de coisas bobas, mas não é por isso que perdemos.”

Os holandeses chegaram às semifinais após derrotar a Romênia e a Turquia nas fases eliminatórias após terminarem em terceiro lugar na fase de grupos. Mas tendo chegado às semifinais apesar da campanha ruim no grupo, Koeman disse que havia evidências suficientes para estar confiante sobre o futuro.

“Há muito futuro neste time”, disse ele. “No geral, estou muito orgulhoso. Gosto de como eles deram algo em cada jogo. Começamos bem, mas a Inglaterra assumiu o controle no meio-campo e tivemos que mudar as coisas. Eu achava que éramos o melhor time, mas eles marcaram um gol matador no minuto 91 e não há como responder a isso.”

A Inglaterra chega à final de domingo como azarão contra a Espanha, mas o ex-técnico do Barcelona, ​​Koeman, acredita que o time de Southgate tem jogadores para vencer.

“A Inglaterra mostrou um bom futebol hoje”, disse ele. “A Espanha joga mais ofensivamente e é um pouco melhor defensivamente, mas a Inglaterra está na final, então pode ganhar a Euro. Jogadores como Phil Foden e Jude Bellingham são de classe mundial e podem colocar você em apuros.”