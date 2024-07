Técnico da Suíça defende Akanji do Manchester City após erro crucial

Manuel Akanji deveria esquecer o pênalti perdido que levou ao fim do sonho da Suíça de uma vaga nas semifinais do Campeonato Europeu e se concentrar em suas atuações estelares que foram fundamentais para sua impressionante campanha, disse seu técnico Murat Yakin no sábado.

Com Suíça e Inglaterra empatadas em 1 a 1 após a prorrogação, Akanji perdeu o primeiro pênalti do seu time, enquanto os Três Leões converteram todos os cinco gols para garantir uma vaga na semifinal da semana que vem em Dortmund, onde enfrentarão a Holanda.

O zagueiro central do Manchester City mostrou seu verdadeiro caráter ao se voluntariar para cobrar o primeiro pênalti, disse Yakin.

“Você dá responsabilidade aos seus jogadores e não pode ficar bravo com eles depois — jogadores que fizeram um torneio fantástico, especialmente Manu”, disse ele em uma entrevista coletiva.

“O que você pode dizer a ele? Bem, não há muitas palavras de consolo. Não importa, não. Eu disse ‘obrigado’ a ele por sua performance, e também como ele liderou o time, como ele se apresentou. Isso foi realmente do mais alto nível.

“Claro, há um vazio profundo, uma tristeza profunda. Mas esse é o tipo de tristeza em que todos, cada indivíduo, tem que trabalhar para superá-la.”

Yakin disse estar orgulhoso da equipe pela forma como se apresentou na Euro 2024, negando à anfitriã Alemanha um começo perfeito no torneio, eliminando a campeã Itália e praticando um futebol divertido.

Manuel Akanji, da Suíça, reage após perder um pênalti na disputa por pênaltis contra a Inglaterra na Eurocopa. Imagens Getty

Ele disse que seu time jogou bem e mereceu avançar depois de defender com determinação para manter os grandes nomes da Inglaterra afastados.

Breel Embolo colocou os suíços na frente aos 75 minutos, deixando os torcedores visitantes em frenesi, mas as comemorações foram interrompidas quando Bukayo Saka disparou um chute brilhante no segundo poste para empatar o jogo.

A Suíça poderia ter vencido já na prorrogação quando o substituto Xherdan Shaqiri acertou a trave com uma tentativa absurda de marcar um escanteio, antes de Zeki Amdouni forçar uma defesa tardia de Jordan Pickford.

“Dói muito quando você faz tanto esforço, quando você vê as chances que tivemos. Estou muito triste pelos rapazes e também pela nação que, depois de tal desempenho, tenhamos que deixar o torneio”, disse Yakin.

Ele disse que o pênalti perdido por Akanji foi apenas um detalhe que poderia ser esquecido tendo em vista seu desempenho geral.

“O mais bonito é que é apenas um jogo de futebol. Por um lado, o futebol nos dá tanto na vida que você nunca poderá retribuir”, disse ele.

“É incrível. Mas esses momentos são parte do negócio. É um pênalti perdido. E agora, ele não precisa mais se incomodar com isso quando você vê como ele jogou, a responsabilidade que ele carregava em seus ombros.”

Informações da Reuters e da Associated Press foram usadas nesta história.