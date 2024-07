Técnico de Alex Pereira planeja mudança de peso pesado e chama Jon Jones de “maior luta que este esporte já viu”

Alex Pereira está realmente migrando para os pesos pesados?

Essa é a pergunta na boca de todos desde que Pereira defendeu seu título meio-pesado do UFC com um nocaute brutal no segundo round de Jiri Prochazka no evento principal de última hora do UFC 303. Pereira já é um dos nove lutadores na história a ganhar cinturões em duas divisões diferentes do UFC, tendo também conquistado o título dos médios em 2022, e o comentarista do UFC Joe Rogan fez do peso pesado o foco central de sua conversa pós-luta com Pereira.

Nenhum lutador jamais conquistou títulos em três divisões do UFC. Mas se alguém pode fazer isso, o técnico de longa data de Pereira, Plinio Cruz, está confiante de que “Poatan” é o homem para o trabalho.

“Gostei da ideia. Acho que é uma [move] isso vai acontecer eventualmente”, disse Cruz em A hora do MMA. “Não acho que agora seja a mudança, porque sejamos honestos, a divisão dos pesos pesados ​​está entupida, está parada agora. Primeiro [Jon] Jones tem que lutar, primeiro [Tom] Aspinall tem que lutar, então não acho que seja o objetivo perseguir algo que ainda nem está se movendo.

“[Pereira] mostrou interesse de que quer lutar no peso pesado antes. Não recebemos uma resposta do UFC sobre isso. Então, agora, vamos nos concentrar apenas em continuar defendendo esse cinturão repetidamente até que [heavyweight] a divisão está se movendo e temos algo lá para nós.”

“As pessoas falam sobre lutas de aquecimento — eu não quero que ele tenha uma luta de aquecimento”, Cruz acrescentou. “Se vamos subir, será para ser um campeão. Acho que esse será o caminho. Mas é a decisão dele no final da noite. Mas minha opinião, como treinador, acho que defendemos esse cinturão mais algumas vezes — e quando estiver pronto, que seu corpo estiver pronto para subir lá, vamos lá e vemos o que podemos conseguir.”

Pereira, 36, expressou repetidamente a vontade de se testar no peso pesado desde que conquistou o cinturão dos meio-pesados ​​com uma vitória sobre Prochazka em novembro.

O CEO do UFC, Dana White, resistiu até agora à ideia e fez isso novamente na coletiva de imprensa pós-luta de sábado, apontando para o fato de que Pereira só conseguiu duas defesas de título em 205 libras. O ponto de Cruz sobre a atual divisão dos pesos pesados ​​do UFC também é válido — o campeão Jon Jones está amarrado com uma luta de legado contra Stipe Miocic provavelmente para novembro, enquanto o campeão interino Tom Aspinall está definido para enfrentar Curtis Blaydes no UFC 304 em julho.

Ainda assim, Jones e Pereira flertaram um com o outro na mídia sobre uma disputa de sucesso no passado, e Cruz está confiante de que seu confronto de poder das estrelas pode ser histórico.

“Eu acho que seria uma mega-luta. Eu acho [it’d be] a maior luta que esse esporte já viu”, disse Cruz. “Todos nós respeitamos muito Jon Jones. E acho que vai ser uma ótima luta. Não vou dizer [who] ganha, eles perdem, [who] ganha, eles perdem. Luta é luta, mas acho que vai ser a melhor luta entre dois grandes campeões.”

Além de ser um campeão de duas divisões do UFC, Pereira também é um ex-campeão de duas divisões no GLORY Kickboxing. Só nos últimos três meses, ele foi a atração principal do UFC 300 e do UFC 303 em cima da hora, adicionando nocautes de Jamahal Hill e Prochazka a uma lista de sucessos que já inclui Jan Blachowicz, Israel Adesanya e Sean Strickland.

Jones, 36, também é um campeão de duas divisões do UFC, tendo mantido o cinturão dos meio-pesados ​​de 2011-15 e novamente de 2018-20, antes de capturar o título dos pesos pesados ​​com uma finalização no primeiro round de Ciryl Gane em março de 2023. Em maio, ele previu que uma luta campeão contra campeão contra Pereira seria “absolutamente massiva” e minimizou a capacidade de Aspinall de empatar para uma luta de unificação. Ele também chamou o confronto com Pereira de “a maior luta da história do MMA”.

Cruz disse que Pereira apareceu na noite de luta do UFC 303 pesando cerca de 234 libras. Se a mudança para o peso pesado acontecer, ele vai alertar Pereira sobre ganhar muito peso.

“Quero que ele pese o máximo que puder sem perder sua capacidade de agilidade e velocidade”, disse Cruz. “Porque às vezes [fighters] vão para o peso pesado, mas eles ganham muito volume e perdem suas características principais. Eu quero que ele seja ágil, eu quero que ele seja um tigre. Você sabe o que quero dizer? Eu quero que ele seja afiado. Então eu acho que ele pode subir provavelmente, tipo, talvez mais 10, 20 libras, 240 e pouco.”

Por enquanto, porém, os pesos pesados ​​provavelmente terão que esperar.

Cruz disse que espera que Pereira lute mais uma vez em 2024, possivelmente no quarto trimestre de 2024, e provavelmente na terceira defesa do título dos meio-pesados.

“Desde novembro, ele já lutou três vezes, então é isso [hard] no corpo”, disse Cruz. “Eu disse, ‘Cara, aproveite ser um campeão mundial por um tempo. Não vamos nos apressar. Vamos treinar, vamos continuar treinando, e quando o UFC decidir, veremos o que eles querem que façamos.’

“Nos próximos meses, eles vão sair com algo. Acreditamos que eles vão fazer a melhor escolha e colocar o que [options] temos que ver que está na mesa. Mas honestamente, esse cara é louco. Acho que talvez seja por isso que ele treinou [Monday] manhã. Ele saiu da luta, olhou para mim e para os rapazes e disse: ‘Escutem, este foi meu segundo sparring do acampamento para Perth [at UFC 305]. Eu quero lutar naquele card.’ Juro por Deus. Eu disse, ‘Não, não, não. Vamos só pisar no freio um pouquinho.’”