Técnico de Leon Edwards sugere lesão antes do UFC 304, quer Ian Machado Garry em seguida

O treinador de Leon Edwards quer um encontro com Ian Machado Garry.

No último sábado, Edwards perdeu seu título dos meio-médios, perdendo por decisão unânime para Belal Muhammad no evento principal do UFC 304. Após a luta, Edwards disse que não ficou surpreso e que seu corpo estava cansado durante toda a semana, e falando com Rádio de Submissão recentemente, seu treinador Dave Lovell revelou que o campo de treinamento de Edwards não foi só sorrisos.

“Muitas pessoas não sabem disso, e não estou dando nenhuma desculpa para ele, mas tivemos alguns problemas no acampamento”, disse Lovell. “Suas costas estavam incomodando, então ele não conseguia lutar do jeito que precisava, ofensivamente e defensivamente, por causa do problema que ocorreu talvez duas ou três vezes. Mas isso não tira nada do desempenho de Belal. Ele foi bem. O melhor homem venceu na noite e Leon estará de volta.”

A derrota foi a primeira de Edwards desde 2015, quebrando uma sequência invicta de 13 lutas de “Rocky”, mas agora o tira da disputa pelo título, pelo menos no futuro imediato. O CEO do UFC, Dana White, disse após o evento que a promoção não realizará uma revanche imediata entre Muhammad e Edwards, o que deixa Lovell e o resto da equipe de Edwards olhando para o que vem a seguir.

“Eu posso entender Dana dizendo isso”, disse Lovell. “Ele quer ver um pouco mais de emoção. Mas quanto ao próximo oponente de Leon, Tim [Simpson, Edwards’s manager] disse que iria lançar alguns nomes, talvez um Shavkat [Rakhmonov] ou Ian Garry. Vamos ver o que teremos de volta.

“Obviamente, Leon precisa se colocar de volta na disputa para lutar pelo título. Sendo um campeão três vezes defensor, acho que se ele conseguir uma, talvez duas vitórias com algumas armas promissoras, ou uma que esteja no top cinco, acho que Leon pode lutar com Belal talvez não em 2025, mas talvez em 2026, se Deus quiser.”

Quanto a qual oponente o levará até lá, Lovell é parcial para Garry. “The Future” treinou anteriormente na academia de Edwards, Team Renegade, antes de ser expulso da academia. Garry afirma que foi expulso por ciúmes, enquanto Edwards diz que Garry não se encaixava na cultura da academia. Então, dada a história deles, Lovell gostaria de ver os dois homens se acertarem.

“Gostaria de ver Leon lutar com Ian Garry”, disse Lovell. “Obviamente, podemos mantê-lo baseado na Grã-Bretanha, na Irlanda ou aqui. Obviamente, há a pequena história de fundo que tivemos no ano passado. Ele está procurando um couro cabeludo, agora que Leon não é campeão, ele pode pensar que é um bom couro cabeludo para ele marchar para obter um cinturão de campeonato ou uma chance de título.

“Para Leon, se Leon o vencer, isso o coloca no fim da fila. E então talvez se eles quiserem mais uma antes de ele lutar com Belal — se Belal ainda tiver o cinturão — esse será o movimento futuro, o plano futuro.”

Após o UFC 304, Edwards disse que gostaria de retornar antes do fim do ano, se possível, o que pode se alinhar com o cronograma de Garry, já que “The Future” competiu pela última vez no UFC 303 em junho. E se esse confronto realmente acontecer, Lovell acredita que sua investida o colocará de volta na disputa pelo título.

“Leon, eu acredito, o venceria com o simples fato da experiência de luta”, disse Lovell. “Ele é um bom rapaz, ele tem boas habilidades, mas nós sabemos porque vimos algumas — quando ele estava na nossa academia, não pense que ele veio para a academia e foi um passeio de boogie para ele. Ele estava sendo finalizado… Ele veio para Renegade, ele estava entre nós, ele estava sendo finalizado enquanto ele estava aprendendo.

“É, você sabe, Ian Garry é um nome que vai colocar Leon de volta nos trilhos. Eu acho que sim, de qualquer forma.”