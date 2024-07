Técnico do Brasil assume ‘total responsabilidade’ pela eliminação na Copa América

LAS VEGAS — O técnico do Brasil, Dorival Junior, disse que assume “total responsabilidade” pela eliminação decepcionante de sua equipe nas quartas de final da Copa América, após perder para o Uruguai, que jogou com 10 jogadores, por 4 a 2 na disputa de pênaltis no sábado.

“Esse tipo de trabalho exige muita paciência”, disse Dorival, que assumiu o comando em janeiro, após a derrota no Allegiant Stadium.

“Tenho que reconhecer que esses não foram os resultados esperados e assumo total responsabilidade por eles, mas também acho que esta equipe tem muito espaço para crescer, evoluir e melhorar.”

Apesar de ter uma vantagem de um homem só após o cartão vermelho dado ao uruguaio Nahitan Nández aos 74 minutos, o Brasil não conseguiu quebrar o impasse, já que o confronto acirrado, com 41 faltas (o recorde do torneio), terminou em 0 a 0 após 90 minutos, indo para os pênaltis.

Na disputa por pênaltis, Éder Militão e Douglas Luiz não conseguiram encontrar a rede para o Brasil, enquanto Alisson Becker negou o zagueiro uruguaio José María Giménez. No entanto, Manuel Ugarte converteu o pênalti vencedor para enviar o Uruguai para as semifinais e o Brasil para uma eliminação precoce.

O Brasil volta para casa depois de conquistar apenas uma vitória na fase de grupos antes de ser derrotado pelo Uruguai nas oitavas de final.

O resultado também representa um retrocesso para os brasileiros, que foram finalistas (2021) e campeões (2019) nas duas edições anteriores da Copa.

“É um processo, em geral você encontra dificuldades na hora de montar um time”, disse Dorival, cuja equipe não contou com o suspenso Vinícius Júnior nas quartas de final.

“Este foi o nosso primeiro torneio oficial, e o resultado ficou longe do esperado… nosso principal objetivo agora é nos classificar para a Copa do Mundo.”

Dorival Junior não correspondeu às expectativas em seu primeiro torneio como técnico do Brasil. ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Dorival, que tem apenas oito jogos disputados, defendeu seus jogadores logo após eles terem encerrado suas campanhas no clube antes da competição.

“Muitos deles se juntaram a nós depois de longas temporadas”, disse Dorival. “Considerando o que vimos nas sessões de treinamento e todos os dias, acho que ainda podemos crescer como um time… muitas pessoas podem não entender, as coisas são assim quando você está criando um time do zero. Há altos e baixos no futebol.”

É a segunda derrota consecutiva do Seleção contra o Uruguai de Marcelo Bielsa, após ser derrotado por 2 a 0 nas eliminatórias da Copa do Mundo em outubro, durante a qual o craque brasileiro Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior esquerdo.

Embora Bielsa seja famoso por seu futebol de alta pressão, o técnico do Uruguai foi questionado se a vitória de sábado refletiu mais o “estilo uruguaio”, tendo precisado jogar mais defensivo com um homem a menos.

“Tudo o que acontece, acontece no estilo uruguaio”, disse Bielsa. “Foi uma partida com pouquíssimas oportunidades de gol… quando estávamos com um homem a menos, decidimos nos dedicar a defender no nosso campo. Mas sim, não tivemos muitas oportunidades de gol no segundo tempo.”

Com a vitória, o Uruguai deu continuidade à invencibilidade na Copa e manteve sua trajetória ascendente sob o comando de Bielsa desde sua contratação em maio de 2023.

Apesar dos 15 títulos do Uruguai na Copa América, empatado com a Argentina em maior número, é a primeira vez que o Uruguai chega às semifinais desde seu último campeonato em 2011.

Eles enfrentarão a Colômbia na quarta-feira com uma vaga na final em jogo. No entanto, ainda não se sabe se eles poderão contar com os defensores Matías Viña e Ronald Araújo, depois que ambos foram forçados a sair por lesões contra o Brasil.

“No caso de Viña, não foi uma lesão muscular, mas houve um nível de desgaste”, disse Bielsa.

“Araújo, há uma lesão muscular que creio que poderá ser confirmada amanhã ou após o exame médico pertinente.”

Do outro lado da chave, a Argentina enfrentará o Canadá na semifinal na terça-feira.

A final da Copa América será realizada em 14 de julho em Miami Gardens, Flórida.