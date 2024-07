Técnico do México Lozano deve ser substituído por Aguirre – fontes

O técnico do México, Jaime “Jimmy” Lozano, está prestes a deixar a seleção nacional, com Javier Aguirre escalado como seu provável substituto, confirmaram fontes à ESPN México.

Lozano, atualmente em apuros após ser eliminado na fase de grupos da Copa América, recusou uma oferta para continuar como assistente técnico de Aguirre após seu pedido para manter sua equipe dentro da estrutura da Federação Mexicana de Futebol (FMF) ter sido negado, disseram fontes.

Espera-se que Aguirre e a FMF se envolvam em negociações na próxima semana que podem levar à sua O Tri retornar depois de liderar a seleção nacional como técnico em duas ocasiões distintas (2001-02, 2009-10).

Na Copa América, Lozano e seu elenco ficaram aquém das expectativas com uma eliminação precoce que teve apenas um gol em três jogos.

Jaime Lozano deve pagar o preço pela eliminação precoce do México na Copa América. Álvaro Ávila/Jam Media/Getty Images

Apesar de não ter conseguido vaga na fase eliminatória do torneio, o diretor esportivo do México, Duilio Davino, afirmou inicialmente que “o projeto continua” sob o comando de Lozano, mas também destacou que o técnico em breve terá que apresentar um relatório avaliando a forma de sua equipe.

Depois que Lozano apresentou a última seção de seu relatório esta semana, houve uma falta de apoio unânime ao treinador dentro da FMF, informou a ESPN México.

Aguirre, reconhecido como bombeiro do México que ajudou a seleção a se classificar para as Copas do Mundo de 2002 e 2010, encerrou recentemente uma temporada de dois anos como técnico do Mallorca, na Espanha.

Aguirre ganhou as manchetes no início de 2024 com uma corrida de Cinderela até a final da Copa del Rey, onde o Mallorca perdeu por 4 a 2 nos pênaltis para o Athletic Club