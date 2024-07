Técnico dos EUA Gregg Berhalter é demitido após fracasso na Copa América

Gregg Berhalter foi demitido do cargo de técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, com efeito imediato, confirmou a Federação de Futebol dos EUA na quarta-feira.

O anúncio ocorre após o fraco desempenho da seleção na Copa América de 2024, na qual os anfitriões não conseguiram passar da fase de grupos após derrotas para Uruguai e Panamá.

Foi a primeira vez que a seleção masculina dos EUA foi eliminada da fase de grupos de uma Copa do Mundo, Copa América ou Copa Ouro que sediou.

A esperança era que os americanos usassem o torneio como trampolim para um sucesso maior na Copa do Mundo de 2026, que os EUA estão co-sediando com Canadá e México. Em vez disso, as performances na Copa América revelaram o quão pouco progresso a USMNT fez desde a Copa do Mundo de 2022.

A decisão de remover Berhalter foi tomada pelo diretor esportivo da US Soccer, Matt Crocker, após um processo de revisão de 10 dias, que incluiu consultas com a presidente Cindy Parlow Cone, o CEO JT Batson, o vice-presidente esportivo Oguchi Onyewu e membros do conselho de diretores.

Fontes disseram à ESPN que o processo de revisão também incluiu Michael Karon — que, de acordo com o site da USSF, é membro da Força-Tarefa da Liga Profissional — pesquisando membros do conselho nos últimos dias para ver sua posição em relação ao desempenho de Berhalter e se ele deveria ficar.

“Quero agradecer a Gregg por seu trabalho duro e dedicação ao US Soccer e à nossa Seleção Masculina Nacional”, disse Cone em uma declaração. “Agora estamos focados em trabalhar com nosso Diretor Esportivo Matt Crocker e alavancar sua experiência nos mais altos níveis do esporte para garantir que encontremos a pessoa certa para liderar a USMNT em uma nova era de sucesso em campo.”

“O resultado da Copa América é extremamente decepcionante e assumo total responsabilidade por nossa performance”, disse Berhalter em sua própria declaração. “Nossa abordagem e processo sempre foram focados na Copa do Mundo de 2026 e continuo confiante de que este grupo será uma das grandes histórias de 2026.”

Crocker liderará a busca pelo substituto de Berhalter e já iniciou o processo.

“A US Soccer está comprometida em fazer o que for necessário para garantir nosso sucesso em campo e estamos dedicados a promover uma cultura que leve à vitória”, disse Crocker em uma declaração. “Nosso foco imediato é encontrar um técnico que possa maximizar nosso potencial enquanto continuamos a nos preparar para a Copa do Mundo de 2026, e já iniciamos nosso processo de busca.”

O fracasso na Copa América assumiu um significado ainda maior para os americanos, já que, como anfitriões, não haverá partidas de qualificação para a Copa do Mundo para ajudá-los a se preparar para o torneio. A Copa foi a última oportunidade para os americanos jogarem partidas competitivas contra times de fora da região da Concacaf.

O único outro torneio do qual a seleção nacional participará entre agora e 2026 é a Concacaf Gold Cup de 2025. A próxima janela internacional de setembro verá os EUA se enfrentarem contra o Canadá e a Nova Zelândia.

“Temos que vencer. E não conseguimos isso da nossa perspectiva”, disse Crocker em uma teleconferência com repórteres. “Mas quando olho para o trabalho e o esforço que Gregg e outros funcionários colocaram no programa nos últimos cinco anos, eu queria ter certeza de que realmente levei meu tempo e fui decisivo com minha tomada de decisão que na época eu senti que era a certa e não estava sendo conduzida por mais ninguém.

“Acho que cinco anos é muito tempo, e muitos blocos de construção foram colocados no lugar. Era um grupo muito, muito jovem, originalmente, e houve progresso, mas agora é a hora de transformar esse progresso em vitória. Houve progresso no grupo, mas esse progresso não se traduziu em vitórias suficientes naquele torneio, o que é bem crítico.”

As expectativas para a seleção masculina dos EUA aumentaram desde sua respeitável exibição na Copa do Mundo de 2022, onde chegou às oitavas de final com o time mais jovem do torneio, ponderado pelos minutos jogados.

Berhalter foi recontratado como técnico do time em junho de 2023 com um contrato até a Copa do Mundo de 2026, após uma investigação de seis meses desencadeada por uma rixa com a família do jogador americano Giovanni Reyna. Mas, desde então, os americanos têm lutado para mostrar melhora.

Eles mal passaram pela Jamaica nas semifinais da Liga das Nações da Concacaf em março, quando um gol contra nos acréscimos do segundo tempo os ajudou a escapar com uma vitória na prorrogação. Os americanos também caíram para Trinidad e Tobago na segunda partida das quartas de final daquela competição, embora tenham progredido no agregado.

Esses resultados, tomados em conjunto, aumentaram os pedidos para que Berhalter fosse substituído. Na noite da eliminação do time dos EUA, Crocker, que não estava presente na partida contra o Uruguai devido a um compromisso familiar planejado há muito tempo, anunciou que um processo de revisão começaria para avaliar o desempenho de Berhalter e do time.

No final, Crocker decidiu dispensar Berhalter.

Grandes nomes internacionais como Jürgen Klopp, Thierry Henry, Marcelo Bielsa e Mauricio Pochettino estão entre os especulados como candidatos para substituir Berhalter, junto com os treinadores da MLS Steve Cherundolo e Wilfried Nancy.

Berhalter ganhou US$ 2.291.136 em 2022, incluindo US$ 900.000 em bônus para os americanos que se classificaram para a Copa do Mundo e chegaram à segunda fase.

No entanto, Crocker disse que o salário não seria um grande obstáculo, com a meta de ter o sucessor de Berhalter no cargo até os amistosos da seleção masculina dos EUA em setembro.

“Sei que o mercado é muito competitivo em termos de salários, e temos que ser competitivos para conseguir o nível de treinador que acredito que pode levar o programa adiante em termos de alcançar os resultados que precisamos em campo”, acrescentou Crocker.

“Mas também estou realmente consciente de que precisamos continuar a lutar por padrões mais altos e igualdade. Mas não acho que isso será um obstáculo em termos de nosso investimento; nossa seleção nacional é uma prioridade. É algo em que estamos preparados para investir e algo em que investiremos.”

“Eu só quero ter o melhor treinador possível”, ele continuou, “e não importa se ele é dos EUA ou de outro lugar, ele precisa se encaixar no perfil, que é um treinador vencedor em série, alguém que possa continuar a desenvolver esse grupo potencial de jogadores.”

Um técnico masculino de alto nível pode pressionar a USSF para aumentar o salário da recém-contratada treinadora da seleção feminina, Emma Hayes, após a organização concordar em 2022 em igualar os salários dos jogadores das seleções masculina e feminina.

Berhalter, um ex-jogador internacional dos EUA, foi contratado originalmente em dezembro de 2018, depois de ter passado as cinco temporadas anteriores treinando o Columbus Crew. Mas ele foi contratado enquanto seu irmão, Jay, era o diretor comercial da USSF, levantando questões sobre um potencial conflito de interesses.

Após o fracasso da seleção dos EUA em se classificar para a Copa do Mundo de 2018, Berhalter começou a reconstruir o time com uma nova geração de jogadores e um novo estilo baseado fortemente na posse de bola. Os resultados foram irregulares, mas, no final das contas, positivos.

Os EUA perderam a final da Concacaf Gold Cup de 2019 para o México. Os americanos então caíram durante a fase de grupos para o Canadá na Concacaf Nations League de 2020, mas graças a uma evolução para um estilo mais pragmático, eles finalmente se recuperaram para reivindicar esse título, bem como as duas coroas subsequentes da CNL.

As eliminatórias para a Copa do Mundo tiveram dificuldades semelhantes. Os EUA acabaram se classificando para a Copa do Mundo de 2022, embora isso não tenha sido garantido até o último dia das eliminatórias, com o time terminando em terceiro na qualificação da Concacaf no saldo de gols.

No entanto, Berhalter e a equipe não conseguiram concretizar a promessa da Copa do Mundo de 2022, e agora ele está sem emprego.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.