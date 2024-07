Técnico e analista de futebol canadense fora das Olimpíadas por uso de drones

O assistente técnico e um analista da seleção canadense de futebol feminino foram expulsos do elenco olímpico depois que a equipe da Nova Zelândia disse que teve sua sessão de treinamento interrompida por um drone pilotado por um membro da equipe adversária do Grupo A, informou o Comitê Olímpico Canadense (COC) na quarta-feira.

A treinadora Bev Priestman também se afastou do comando técnico do time contra a Nova Zelândia no Grupo A na quinta-feira, acrescentou o COC.

“Joseph Lombardi, um analista não credenciado da Canada Soccer, está sendo removido da equipe olímpica canadense e será enviado para casa imediatamente”, disse o COC em um comunicado.

“Jasmine Mander, uma técnica assistente a quem o Sr. Lombardi se reporta, está sendo removida da equipe olímpica canadense e será enviada para casa imediatamente.”

Priestman pediu desculpas pela ofensa.

“Em nome de toda a nossa equipe, antes de mais nada, quero pedir desculpas aos jogadores e à equipe da New Zealand Football e aos jogadores do Team Canada”, disse ela.

“Isso não representa os valores que nossa equipe defende. Eu sou o responsável final pela conduta em nosso programa.

“Consequentemente, para enfatizar o comprometimento da nossa equipe com a integridade, decidi me retirar voluntariamente da função de treinador da partida na quinta-feira”, continuou Priestman. “No espírito de responsabilidade, faço isso com os interesses de ambas as equipes em mente e para garantir que todos sintam que o espírito esportivo deste jogo é mantido.”

O drone voou na segunda-feira e o incidente foi relatado pelo NZOC à polícia e à unidade de integridade do Comitê Olímpico Internacional.

“O NZOC e a New Zealand Football estão comprometidos em manter a integridade e a imparcialidade dos Jogos Olímpicos e estão profundamente chocados e decepcionados com este incidente, que ocorreu apenas três dias antes dos times se enfrentarem na partida de abertura de Paris 2024”, disse o NZOC em um comunicado.

“Neste momento, a principal prioridade do NZOC é apoiar as atletas de futebol feminino da Nova Zelândia e a equipe em geral no início da campanha.”

Em uma declaração emitida mais tarde na quarta-feira, o gabinete do promotor francês disse por meio de um comunicado à imprensa que Lombardi foi preso, admitiu a culpa e aceitou uma sentença suspensa de oito meses. O técnico assistente Mander foi entrevistado e exonerado.

Não é a primeira vez que um time de futebol canadense se envolve em uma controvérsia envolvendo drones durante uma sessão de treinamento de um rival internacional.

Em 2021, em Toronto, Honduras interrompeu uma sessão de treinamento antes de sua eliminatória da Copa do Mundo masculina contra o Canadá após avistar um drone acima do campo, de acordo com relatos na mídia hondurenha. Os times empataram por 1 a 1.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.