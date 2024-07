Tee Higgins, do Bengals, jogará como tag em 2024, com o prazo final passando

CINCINNATI — O que estava em alta há meses finalmente é oficial.

Os Bengals e Tee Higgins não chegaram a um acordo de longo prazo antes do prazo final de segunda-feira, às 16h (horário do leste dos EUA), deixando o wide receiver para jogar pelo Cincinnati com a franchise tag de um ano em 2024.

Isso também coloca Higgins em uma categoria única. Dos oito jogadores da NFL que foram designados como jogadores de franquia em março, Higgins é o único que não recebeu um acordo plurianual até o prazo de segunda-feira para jogadores que receberam a franquia ou tag de transição para fechar acordos de longo prazo. Dois desses jogadores foram negociados antes de fechar acordos — Brian Burns para o New York Giants e L’Jarius Sneed para o Tennessee Titans.

Tee Higgins: Pega, ele é o cara Tee Higgins, do Bengals, é o único jogador que recebeu uma franquia ou tag de transição nesta offseason e não fechou um acordo de longo prazo até o prazo final de segunda-feira. Jogador Negócio? LB Josh Allen, JAC Sim LB Brian Burns, CAR >>> Sim S Kyle Dugger, NE >> Sim WR Tee Higgins, Cingapura Não CB Jaylon Johnson, CHI Sim DT Justin Madubuike, BAL Sim WR Michael Pittman Jr., IND Sim CB L’Jarius Sneed, KC >>>> Sim S Antoine Winfield Jr., TB Sim >>>Negociado com a NYG

>>>>Negociado para TEN

>>Etiqueta de transição

Higgins deve ganhar US$ 21,8 milhões nesta temporada por meio de sua oferta de franquia.

De acordo com o acordo coletivo de trabalho entre a liga e a Associação de Jogadores da NFL, Higgins não poderá assinar uma extensão até depois do último jogo da temporada regular.

O término do prazo de segunda-feira é o mais recente acontecimento na situação contratual de Higgins.

Os Bengals colocaram Higgins oficialmente sob a franchise tag em 26 de fevereiro. Algumas semanas depois e pouco antes do início da agência livre, Adam Schefter, da ESPN, relatou que Higgins havia solicitado uma troca com o time.

No entanto, em seu acampamento de futebol juvenil em abril, Higgins disse aos repórteres que pretendia jogar pelos Bengals em 2024. E assim que Cincinnati encerrou seus treinos de offseason, Higgins assinou a franchise tag em 17 de junho.

“Estou animado para seguir em frente com Tee”, disse o técnico do Bengals, Zac Taylor, em um comunicado anunciando a transação. “Ele fez um ótimo trabalho lidando com sua situação, e estamos felizes em tê-lo de volta ao grupo para que possamos começar a trabalhar em direção a uma ótima temporada de 2024.”

Uma antiga escolha de segunda rodada em 2020, Higgins tem sido uma parte crucial do ataque de Cincinnati nos últimos quatro anos. Em suas três primeiras temporadas, Higgins acumulou 3.028 jardas de recepção e 19 touchdowns na temporada regular. Isso não inclui seu desempenho no Super Bowl LVI em fevereiro de 2022, quando ele pegou os dois touchdowns de Cincinnati em uma derrota de 23-20 para o Los Angeles Rams.

Em 2023, lesões prejudicaram Higgins ao longo da temporada. Uma lesão na costela e um problema no tendão limitaram Higgins a 12 jogos, o menor número da carreira. Ele pegou 42 de 77 alvos para 656 jardas e cinco touchdowns.

Dan Graziano, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.