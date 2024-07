Tee Higgins, Ja’Marr Chase e Joe Burrow estão caminhando para a última corrida?

CINCINNATI — O passe do quarterback Joe Burrow para Tee Higgins estava prestes a se tornar uma jogada definidora da franquia dos Bengals.

No Super Bowl LVI contra o Los Angeles Rams em 13 de fevereiro de 2022, Burrow lançou a bola para Higgins, um de seus principais wide receivers. Higgins se virou, saltou, pegou o passe e correu para a end zone para um touchdown de 75 jardas e uma vantagem de 17-13 no início do terceiro quarto. Foi o segundo TD de Higgins, que teve 100 jardas em quatro recepções.

Os Rams acabaram vencendo por 23-20 para manter Cincinnati esperando por seu primeiro Troféu Lombardi. Mas uma jogada que serve como nota de rodapé é um lembrete do que é possível — pelo menos por mais uma temporada.

Entre a temporada regular e os playoffs, Higgins e seu companheiro de equipe Ja’Marr Chase combinaram 51 recepções para touchdown e 7.399 jardas de recepção em passes de Burrow. Mas depois de segunda-feira, este pode ser o último ano em que Burrow terá essa combinação 1-2. Higgins e os Bengals não conseguiram chegar a um acordo sobre um acordo de longo prazo até segunda-feira à noite, o que significa que Higgins jogará 2024 com a franchise tag antes de entrar na agência livre.

Mesmo que custasse US$ 21,8 milhões para Cincinnati ter Higgins por apenas um ano, é um preço que os Bengals acharam que valia a pena investir para manter seu trio de passes unido por um pouco mais de tempo.

“Ele é um dos melhores recebedores desta liga”, disse o técnico Zac Taylor no NFL Scouting Combine no começo deste ano. “Não queremos que ele simplesmente saia do prédio.

“Então, quando você tem a oportunidade de marcá-lo e mantê-lo no time e deixá-lo jogar pelo menos mais um ano por nós, acho que isso é fundamental.”

Higgins tem sido uma parte importante da reconstrução de Cincinnati sob Taylor. Quando os Bengals recrutaram Burrow com a primeira escolha geral em 2020, eles usaram sua próxima escolha para escolher Higgins no topo da segunda rodada. Um ano depois, Cincinnati adicionou Chase, ex-companheiro de equipe de Burrow na LSU.

Tee Higgins jogará esta temporada com a franchise tag e se tornará um agente livre no ano que vem, o que significa que seu tempo com os Bengals pode estar chegando ao fim. Foto AP/Michael Ainsworth

Essas três escolhas pavimentaram o caminho para uma das melhores corridas da história da franquia. Em 2021 e 2022, Cincinnati venceu a AFC North e chegou ao jogo do campeonato da conferência em cada uma dessas corridas de playoff, dividindo jogos contra Kansas City. Chase (3 vezes) e Burrow (1 vez) foram cada um ao Pro Bowl, enquanto Higgins permaneceu produtivo quando saudável.

No entanto, manter esse sucesso tem um custo alto. Com US$ 55 milhões anuais, Burrow é o jogador mais bem pago da história da NFL. Chase também está na fila para uma extensão gigantesca. Apesar da falta de elogios, a produção de Higgins também garantiu um pagamento significativo.

É isso que torna a situação tão precária. Cincinnati corre o risco de amarrar pedaços significativos de seu teto salarial em três jogadores. Um precedente foi estabelecido pelo Philadelphia Eagles, que deu extensões para um quarterback (Jalen Hurts) e dois recebedores (AJ Brown, DeVonta Smith) que ocuparão mais de 18% de seu espaço de teto em 2025, de acordo com dados do OverTheCap.

Os Bengals poderiam contratar Higgins pelo segundo ano consecutivo, mas seriam anos consecutivos de pagamento de um salário premium e totalmente garantido.

“Você tem que ser realmente criterioso com seu dinheiro”, disse o gerente geral de fato do Bengals, Duke Tobin, no combine. “Você tem que determinar o que é necessário e o que é apenas desejado. Como eu disse antes, é uma torta finita, e nós a dividimos de muitas maneiras diferentes.”

Os números mostram o quão eficaz é o ataque de Cincinnati quando Burrow tem Chase e Higgins à sua disposição. Quando todos os três jogadores estão em campo ao mesmo tempo durante a temporada regular, Cincinnati tem uma média de 5,8 jardas por jogada, de acordo com a ESPN Stats & Information. Para colocar isso em perspectiva, o San Francisco 49ers lidera a NFL nessa categoria durante esse período com 6,2 jardas por jogada.

Depois que os Bengals terminaram 2023 perdendo os playoffs pela primeira vez desde a temporada de estreia de Burrow e Higgins, Burrow enfatizou a importância de Higgins para o sucesso de Cincinnati.

“Ele é uma grande parte do que fizemos aqui”, disse Burrow em janeiro.

Quando os Bengals começarem o training camp na próxima quarta-feira, isso marcará o início da potencialmente última corrida de Burrow, Chase e Higgins, todos no mesmo ataque. É uma oportunidade que Cincinnati terá que maximizar se o trio quiser outra chance de liderar os Bengals de volta ao Super Bowl.