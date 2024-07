Tennessee revela a edição “Volunteer State” de uniformes alternativos cinza esfumaçados

Em um sábado de Knoxville neste outono, o tradicional laranja do Tennessee no Neyland Stadium será trocado pelo cinza.

O Tennessee Volunteers revelou a edição de 2024 de sua série de uniformes “Smokey Grey” no fim de semana, com o mais recente na linha de uniformes alternativos homenageando o homônimo da universidade.

A próxima iteração da série Smokey Grey… 𝙏𝙝𝙚 𝙑𝙤𝙡𝙪𝙣𝙩𝙚𝙧 𝙎𝙩𝙖𝙩𝙚. foto.twitter.com/tUYvMSo189 — Futebol do Tennessee (@Vol_Football) 13 de julho de 2024

A bandeira do Volunteer State é apresentada com destaque no uniforme. Referências às três estrelas da bandeira — que simbolizam as três Grandes Divisões do Tennessee — são encontradas no ombro, na parte de trás do capacete e nas calças.

Este também será o primeiro uniforme nacional na história do programa a apresentar o nome do estado estampado na frente da camisa, em vez do tradicional logotipo “power T”.

Três estrelas que nos definem. Três estrelas que nos unem. foto.twitter.com/DHftdyfUMd — Futebol do Tennessee (@Vol_Football) 13 de julho de 2024

As escavações, apropriadamente apelidadas de “Volunteer State”, marcarão o terceiro ano consecutivo em que o Tennessee arrasou com uma versão dos alternativos cinza esfumaçados. Os Vols estão 2-0 em jogos cinza esfumaçados desde que a série uniforme retornou após um hiato em 2022, e 5-1 em tais jogos desde que os alternativos originais foram lançados em 2015.