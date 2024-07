Tentativa de assassinato de Donald Trump ‘fracasso total’ para o serviço secreto

TMZ Studios tem um novo especial, “TMZ Presents: Under Fire: The Trump Assassination Attempt”, onde exploramos as muitas e impressionantes falhas de segurança que levam ao atentado contra a vida de Trump em um comício em Butler, Pensilvânia.

Richard Staropol um ex-agente especial do Serviço Secreto, não mede palavras… ele diz que a equipe de segurança de Trump falhou totalmente com ele e o deixou inexplicavelmente exposto a um perigo mortal.

Atirador Thomas Matthew Crooks escapar da segurança e pousar em um telhado com um rifle estilo AR-15 e uma visão clara de Trump é o epítome do fracasso do Serviço Secreto… pelo menos no que diz respeito a Richard.