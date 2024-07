Teorias da conspiração se espalharam desenfreadamente após a primeira tentativa de assassinato de um presidente dos EUA na era das mídias sociais

CNN

O tiroteio de sábado em um comício de Donald Trump foi a primeira tentativa de assassinato de um candidato presidencial dos EUA na era das mídias sociais – e o ex-presidente mal havia sido atingido quando a internet começou a circular com todo tipo de explicação infundada sobre o que havia ou não ocorrido.

Os momentos de incerteza criaram um vazio de informações que foi rapidamente preenchido por especulações, desinformação e teorias da conspiração.

Ao mesmo tempo, a indústria de mídia social recuou amplamente dos esforços para reprimir a desinformação. Essa retração deixou a porta aberta para alegações falsas e enganosas tanto de apoiadores quanto de oponentes de Trump.

A facilidade com que rumores falsos e teorias da conspiração se espalham rapidamente nas mídias sociais ameaça a capacidade do público de separar a verdade da ficção. Às vezes, isso influencia seu comportamento e divide ainda mais uma América já fraturada.

O dilúvio de desinformação em torno do tiroteio de Trump mostra, mais uma vez, que esse problema não vai desaparecer tão cedo. Com menos de quatro meses até o dia da eleição, as principais plataformas de mídia social parecem resignadas a deixar o status quo apodrecer.

Quase imediatamente após Trump ser ferido durante um tiroteio em um comício em Butler, Pensilvânia, no sábado à noite, surgiu uma teoria da conspiração de que a tentativa de assassinato havia sido “encenada” — que Trump e sua campanha a haviam armado para orquestrar as fotos icônicas de um Trump resoluto sobrevivendo a uma tentativa de assassinato. O termo “encenado” começou a virar tendência no X logo uma hora após o tiroteio.

O incidente não foi encenado. O Serviço Secreto dos EUA agora o descreveu como uma tentativa de assassinato e o Departamento de Segurança Interna reconheceu-o como uma “falha” de segurança. Ainda assim, na segunda-feira, a falsa alegação continuou a circular.

“Quero dizer, é um pouco estranho que isso seja a América, e atiradores não errem a menos que sejam contratados para isso”, disse um usuário do TikTok com quase 4 milhões de seguidores em um vídeo postado no fim de semana, antes de sugerir falsamente que o Serviço Secreto estava envolvido na encenação do tiroteio. Na segunda-feira, o vídeo havia sido visto mais de 8 milhões de vezes e “curtido” mais de 1,2 milhão de vezes.

Para reforçar a teoria da conspiração “encenada”, uma imagem começou a circular que havia sido alterada para fazer parecer que um dos agentes do Serviço Secreto que correu para ajudar Trump estava sorrindo durante o incidente. Um influente usuário anti-Trump X que tem quase 250.000 seguidores na plataforma compartilhou a imagem com a mensagem: “Todo mundo aqui parece estar se divertindo, rindo e sorrindo para as câmeras”.

A imagem foi logo desmascarada pela organização de verificação de fatos Lead Stories, que disse que era uma versão manipulada digitalmente de uma imagem da Associated Press.

“Os policiais não podem ser vistos sorrindo com os dentes como visto na foto original, nem em nenhuma outra mídia sobre o evento”, explicou Lead Stories em uma postagem de blog.

Enquanto isso, alguns apoiadores proeminentes de Trump publicaram suas próprias teorias da conspiração.

Alguns sugeriram, sem evidências, que o tiroteio ocorreu por negligência deliberada por parte do Serviço Secreto. Outros, incluindo legisladores republicanos eleitos, tentaram falsamente sugerir que o presidente Joe Biden ou sua administração tiveram algum papel na tentativa de assassinato.

Um usuário do X com quase 3 milhões de seguidores postou um vídeo do atirador morto e escreveu: “Dia difícil para este agente da CIA” – uma insinuação infundada de que a agência de inteligência teve um papel na tentativa de assassinato.

Biden ordenou uma revisão dos protocolos de segurança do Serviço Secreto em vista da tentativa de assassinato, e a agência prometeu cooperar com todas as investigações.

Os motivos pelos quais as pessoas compartilham teorias da conspiração são variados. Alguns o fazem em uma tentativa cínica de minar ou atacar pessoas que não compartilham seu ponto de vista político. Outros entram na jogada para ganhar influência nas mídias sociais – postagens virais podem se transformar em dólares para alguns influenciadores online.

Empresas de mídia social, incluindo Meta, YouTube, TikTok e X, não responderam aos pedidos de comentários.

A enorme tentação de compartilhar alegações falsas está sendo ativamente recompensada por plataformas como o X, antigo Twitter, onde o proprietário Elon Musk tomou várias decisões interligadas sobre verificação de contas, pagamentos aos criadores e quem permitir na plataforma, o que facilitou um ecossistema de informações mais barulhento e menos confiável, dizem pesquisadores de desinformação há muito tempo.

Musk participou da proliferação de material enganoso, compartilhando uma publicação no domingo que alegava que os principais meios de comunicação estavam vendendo “pura propaganda” sobre o tiroteio.

Como evidência de uma cobertura supostamente tendenciosa, Musk selecionou alguns dos primeiros relatos da imprensa sobre o incidente, que se referiam a “barulhos altos” e “barulhos de estalo” no comício. Esses eram boletins iniciais cuidadosamente redigidos que foram posteriormente atualizados para refletir que um “tiroteio” ​​havia de fato ocorrido.

Mas o tiroteio de Trump e suas consequências podem ser uma acusação ainda maior da decisão da Meta neste ano de parar de promover notícias, política e questões sociais em seus feeds de conteúdo com curadoria. Na época, a medida foi vista como potencialmente útil para evitar que os usuários caíssem em buracos de coelho recomendados por algoritmos, mas também desencadeou previsões de que a política poderia causar problemas durante um ano eleitoral.

O tiroteio de sábado ilustrou vividamente as consequências dessa decisão, já que os usuários expressaram frustração pelo fato de que menções ao incidente não puderam ser imediatamente encontradas no Threads, em contraste direto com o X, onde o pensamento conspiratório fluía livremente. O Verge relatou no sábado que o Meta parecia estar trazendo notícias sobre o tiroteio nos resultados de pesquisa do Facebook e que ele mostrou inconsistentemente conteúdo relacionado à conspiração no topo de seu tópico de tendência no Threads para o incidente.

A decisão da Meta de parar de amplificar notícias em feeds de usuários pode ser a certa para os acionistas, já que os executivos passaram a ver a moderação desse tipo de conteúdo como um custo comercial insustentável, disse Laura Edelson, professora assistente de ciência da computação na Northeastern University e codiretora da Cybersecurity for Democracy, um grupo de pesquisa focado em desinformação digital. Mas pode ter ocorrido às custas da sociedade em geral.

“O que isso leva é que, no Threads, não há muitas notícias confiáveis ​​ou não confiáveis ​​em comparação com outras plataformas por causa da natureza do algoritmo”, disse Edelson. “E então as pessoas simplesmente mudam para outras plataformas onde podem obter coisas, e assim como no Twitter, há um monte de teorias de conspiração malucas sendo ativamente recomendadas pelo algoritmo do Twitter.”

O TikTok também é atualmente um grande vetor de desinformação sobre o tiroteio, acrescentou Edelson, porque o algoritmo do aplicativo promove conteúdo “sobre as coisas que as pessoas estão perguntando, mesmo que o façam de uma forma realmente irresponsável”.

A decisão da Meta de deixar de promover conteúdo de notícias confiáveis ​​nos feeds, juntamente com a pressão constante de alegações enganosas e não verificadas em outras plataformas de mídia social e o fluxo relativamente lento de reportagens confirmadas de grandes veículos de notícias, parecem ter se combinado para criar as condições perfeitas para um turbilhão de desinformação.

A situação exige uma regulamentação mais rigorosa das mídias sociais, disse Edelson, mas também oferece uma lição para os jornalistas tradicionais: não relatem apenas o que sabemos, mas também as questões pendentes sem resposta para que o público não preencha as lacunas com informações inúteis.

Os veículos de notícias “deveriam publicar histórias sobre, ‘Aqui estão as perguntas que as pessoas têm, e aqui está como estamos tentando descobrir sobre elas.’ … Talvez as pessoas não gostem de ler essas histórias, mas se você não as escrever, o que as pessoas farão é rolar mais um vídeo para baixo até alguém que vai especular sobre como esse cara provavelmente foi, tipo, alimentado com informações pelo FBI.”

Sean Lyngaas, da CNN, contribuiu para esta reportagem.