Terapeuta Sexual Dra. Ruth morreu aos 96 anos na cidade de Nova York

A especialista em orgasmo nascida na Alemanha faleceu em sua casa na sexta-feira, de acordo com seu representante, Pierre Lehu que se recusou a fornecer a causa da morte.

Na década de 80, o Dr. Ruth teve muitos seguidores na estação de rádio WYNY de Nova York com seu primeiro programa de rádio, “Sexually Speaking”, que também levou ao sucesso na televisão.

Durante seus segmentos de rádio, os fãs enviavam perguntas ao guru do sexo, que então respondia no ar.

“Sexually Speaking” lançou sua carreira na estratosfera com seus segmentos de 15 minutos depois da meia-noite de domingo. Devido à popularidade do programa, o Dr. Ruth logo se tornou um nome familiar na América e abriu sua própria empresa de marca super bem-sucedida.

Dr. Ruth também apareceu em “The Ellen DeGeneres Show”, “Late Night with David Letterman”, Nightline”, “The Tonight Show” e “The Dr. O Show de Oz.”

Além do mais, ela conseguiu alguns papéis na TV de Hollywood, interpretando-se em episódios de “Quantum Leap” e “Love Boat: The Next Wave”.