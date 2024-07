Terence Crawford está disposto a subir mais 2 categorias de peso para lutar contra Canelo Alvarez

Terence Crawford ainda pode ter sua maior luta pela frente.

Quarenta lutas em sua carreira invicta no boxe, Crawford não tem muito mais a provar. Neste sábado, em um evento da Riyadh Season em Los Angeles, ele sobe para a divisão dos super médios para lutar contra Israil Madrimov por um título vago da WBA — e depois disso, ele pode subir mais algumas classes de peso para o oponente certo.

Aquele oponente? O grande Canelo Alvarez.

Durante uma aparição em A hora do MMACrawford foi questionado sobre qual categoria de peso ele estaria disposto a enfrentar o maior Canelo, e ele não hesitou em dar um número.

“Cento e sessenta e oito [pounds]”, disse Crawford. “Se essa é a luta que tenho pela frente, então sim.”

Crawford, 36, passou a maior parte de sua carreira competindo em qualquer lugar de 135 a 147 libras, conquistando títulos em três divisões ao longo do caminho, e ele mira outro com sua mudança para 154 libras contra Madrimov. Pular para 168 libras para uma luta com Canelo, 34, seria o mais pesado que Crawford já pesou para uma luta, de longe.

O invicto peso médio Jaron “Boots” Ennis também surge como um potencial oponente após derrotar recentemente David Avanesyan para manter seu título IBF, que foi promovido de status interino devido à expectativa de Crawford (já que perdeu sua parte do título IBF) de enfrentar Errol Spence Jr. em algum momento no futuro, em vez de enfrentar Ennis.

Infelizmente para Ennis, Crawford preferiria um confronto com Canelo, entendendo que isso provavelmente exigiria o envolvimento do promotor da temporada de Riyadh, Turki Alalshikh.

“Estando onde estou agora, estou olhando para a luta que faz mais sentido. e não é ‘Boots’”, disse Crawford. “Canelo vai trazer muito mais para o meu legado, muito mais para a minha conta bancária, porque no final do dia, quando o boxe acabar, o que teremos? Quero ter um legado que seja algo sobre o qual as pessoas falem por eras, e não apenas isso, quero ter uma conta bancária que dure também.”

“Acho que seria uma escolha de todos. Canelo teria que concordar, eu teria que concordar, Turki teria que concordar porque ele é quem está distribuindo o dinheiro, então muitas partes móveis tiveram que estar envolvidas nessa luta.”

Quanto a Spence, que Crawford derrotou por nocaute técnico no nono round em julho de 2023, Crawford ainda está esperando a ligação para oficializar a revanche.

“Não ouvi nada da equipe Spence ou de seus assessores depois da luta, então tudo simplesmente aconteceu de repente”, disse Crawford.