Terrell Davis, acusador de má conduta, demitido pela United Airlines

A comissária de bordo que acusou Terrell Davis de acertá-lo durante uma viagem de avião no início deste mês foi demitido pela United, TMZ Esportes aprendeu.

Um porta-voz da companhia aérea nos contou o comissário – que, segundo o Hall da Fama da NFL, embelezou as acusações contra ele durante uma viagem em 13 de julho de Denver a Orange County – foi cancelado pouco tempo após o incidente.

Inicialmente, a empresa havia informado que o funcionário estava sendo temporariamente afastado do serviço enquanto se aguarda uma nova análise do assunto.

Independentemente disso, Stinar e Davis dizem que ainda têm muito que resolver com a companhia aérea.

Ou seja, eles dizem que Davis foi colocado na “lista proibida” do United após o encontro. O United afirma que, embora isso fosse verdade no início, rescindiu a proibição pouco tempo depois. Disse que conversou com os representantes de Davis sobre tudo e emitiu um pedido público de desculpas.