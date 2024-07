Terrell Davis escoltado para fora do avião por agentes do FBI, novos programas de vídeo

Reproduzir conteúdo de vídeo





Terrell Davis‘camp acaba de divulgar novas imagens de seu recente desentendimento com as autoridades a bordo de um voo da United Airlines … que eles acreditam provar que vários agentes agiram de maneira errada.

O advogado do Hall of Fame compartilhou o vídeo com TMZ Esportes na terça-feira … mostrando a lenda do Denver Broncos retirada do avião por policiais respondentes – incluindo o FBI.

No clipe, passageiros são ouvidos questionando o que levou à remoção… com a esposa de TD, Tamiko Nashlevantando-se e interagindo com os agentes antes de ser algemado e escoltado para fora do avião para interrogatório.

A equipe de Davis diz que o breve clipe apóia sua afirmação de que Davis foi detido injustamente… e deixou claro que estão levando o assunto a tribunal.

“Este vídeo confirma a história angustiante de vários agentes da lei, incluindo o FBI, embarcando no avião e prendendo o Sr. Davis chocado, aterrorizado, humilhado e complacente na frente de sua esposa, Tamiko, filhos menores e mais de cem pessoas. passageiros”, o advogado de Davis, Parker Stinardisse em um comunicado.

“A lógica por trás do relatório enganoso ou impreciso do funcionário da United Airlines vai muito além de um mero pedido de gelo ou um tapinha inocente no ombro.”

A equipe de Davis acrescentou que o processo trará a verdade à luz… e forçará o United a resolver as “deficiências sistêmicas que culminaram neste incidente traumático, causando danos irreparáveis ​​e sofrimento duradouro para a família Davis”.

Como informamos anteriormente, Davis e seus entes queridos estavam a bordo de um voo de Denver para Orange County em 13 de julho… e durante a viagem, ele disse que deu um tapinha no ombro de um comissário de bordo para pedir um copo de gelo.

O ex-running back então disse que o atendente o atacou… dizendo: “não me bata”, antes de disparar para outra parte do avião.