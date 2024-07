Terrell Owens diz que Tom Brady ignorou sua oferta de retorno, ele é desrespeitoso!

Terrell Owens estava pronto para sair da aposentadoria e pegar passes para Tom Brady na penúltima temporada do quarterback – mas o Hall da Fama diz que ele foi ignorado pelo GOAT… e ele ainda está chateado com isso.

Owens disse no The Volume’s “O Bubba Dub Show“ele estendeu a oferta para TB12 em janeiro de 2022… pouco tempo depois Antonio Brown infamemente saiu sobre Brady e o Tampa Bay Buccaneers durante um jogo contra o New York Jets.