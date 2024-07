Tesla de Kevin Dillon para repentinamente de lavagem no meio do carro, seguido de traseira

Kevin Dillon Aparentemente, o Tesla de Tesla fez um pit stop não planejado no meio da lavagem do carro… e os policiais dizem que isso causou um efeito cascata na traseira de alguns carros azarados na fila atrás dele.

O incidente ocorreu na última segunda-feira em um lava-rápido drive-thru na área de Los Angeles… onde os carros normalmente são deixados em ponto morto enquanto passam pela lavagem. Mas, no caso de Kevin, somos informados de que ele acidentalmente se levantou do assento, o que acionou os freios… fazendo com que seu carro parasse inesperadamente.