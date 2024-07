Testemunha do comício de Trump afirma que viu homem armado subir no telhado, ignorado pelas autoridades

Reproduzir conteúdo de vídeo



BBC Notícias

Um homem que afirma ter visto o suposto atirador abrir fogo contra o Trunfo O comício tem uma história e tanto – incluindo a preparação… sem mencionar que foi aparentemente ignorado depois de tentar notificar as autoridades.

O cara, que se chamava Greg, foi entrevistado pelo BBC Sábado em Butler, PA, logo depois que tudo deu errado – do lado de fora do comício – onde ele diz que ele e seus amigos estavam festejando, apenas para subir uma colina fora das instalações para assistir de longe os comentários de Trump.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Foi quando Greg diz que ele e seus amigos viram um homem subindo em um prédio próximo – que também ficava fora do local principal do comício – com o que ele diz ser um rifle na mão.

Claro, os alarmes dispararam… e Greg diz que ele e seu grupo começaram a gritar e gritar por ajuda – com Greg alegando que ele até sinalizou o que estava vendo para policiais próximos… e ele ainda afirma que conseguiu a atenção do Serviço Secreto, que monitorava de dentro. Greg diz que viu agentes observando ele/o atirador com binóculos.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Infelizmente, Greg diz que seus avisos foram ignorados – pelo menos no início – e antes que ele percebesse… 5 tiros soaram do telhado, apenas para a polícia atacar e explodir a cabeça do atirador… Palavras de Greg , POR FALAR NISSO. Ele está desapontado por eles terem demorado tanto para responder.

É um relato incrível… e se for considerado verdade conforme descrito, é preocupante.



Reproduzir conteúdo de vídeo





FWIW, há um vídeo circulando que pretende capturar o corpo do suposto atirador no telhado depois que ele foi neutralizado. NÃO confirmamos isso como autêntico, mas parece mostrar um corpo inerte… com pessoas no chão olhando/comentando.

Como informamos… Trump parece ter sido cortado na orelha quando os tiros foram disparados. Desde então, ele foi levado a um hospital e está em condição estável. Imediatamente após o tiroteioele estava sangrando pela orelha.

Trump também ergueu o punho em desafio ao ser escoltado pelo Serviço Secreto. Os relatórios dizem que pelo menos um outro participante do comício foi tragicamente morto durante toda a provação.