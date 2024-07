Testemunhas oculares descrevem cena de tiroteio em comício de Trump: ‘É pura insanidade’

Butler, Pensilvânia

Testemunhas oculares que falaram com a CNN no sábado descreveram uma cena horrível após um tiroteio no comício do ex-presidente Donald Trump em Butler, Pensilvânia, no qual uma pessoa foi morta e outras duas ficaram feridas no que está sendo investigado como uma possível tentativa de assassinato.

Um homem que discursou diante de Trump no comício de sábado disse à CNN que pulou uma barricada para confortar um indivíduo que estava sangrando após ser baleado.

Rico Elmore falou com a CNN enquanto se afastava do palco do comício. Sua camisa branca estava manchada com sangue da vítima, que ele disse não conhecer.

Elmore descreveu ter pulado a barreira e colocado a mão na cabeça do participante que foi baleado.

“Tudo o que sabemos é que tiros foram disparados, e então pulei a barreira e coloquei minha mão na cabeça do cara que estava sangrando muito”, disse Elmore à CNN.

Ele disse que não conhecia o participante e que ele era “apenas um estranho”.

Elmore ficou visivelmente abalado, mas disse que não foi ferido. Ele disse que viu apenas um participante ser atingido e não viu o que aconteceu com Trump.

O ex-presidente disse no Truth Social no sábado que levou um tiro na orelha, mas sua campanha disse que ele estava bem. O Serviço Secreto disse horas após o tiroteio que um participante do comício está morto e outros dois estão gravemente feridos. O atirador atirou de fora do comício e foi “neutralizado” pelo Serviço Secreto, disse o porta-voz Anthony Guglielmi.

Uma fonte policial e um policial no local disseram à CNN que o atirador estava posicionado no telhado de um prédio do lado de fora do local do comício. A fonte disse que o prédio era o mesmo onde a CNN tinha visto uma forte presença policial após o tiroteio. O prédio estaria à direita de Trump enquanto ele falava.

O candidato republicano ao Senado Dave McCormick estava sentado na primeira fila do evento. McCormick disse à CNN que viu o “ataque imediato ao presidente” e uma pessoa atrás dele que parecia estar gravemente ferida.

McCormick disse à CNN que Trump tinha acabado de anunciá-lo e convidá-lo a subir ao palco, quando cerca de um minuto depois ouviu “uma série de tiros – cerca de sete ou oito tiros – apenas ‘pop, pop, pop'”.

“De repente, era só caos. O Serviço Secreto imediatamente cobriu o presidente, pulou em cima dele, e a multidão imediatamente foi para o chão”, disse McCormick.

McCormick disse que olhou por cima do ombro para trás e “estava claro que alguém havia sido atingido”. Pessoas ao redor do homem estavam tentando administrar os primeiros socorros, ele disse, pois levou vários minutos para a assistência médica chegar até a multidão porque ela era muito densa.

“Mas você pode imaginar que com esse tipo de incidente acontecendo, é muito difícil saber o que está por vir. … Parecia que os tiros estavam vindo da minha frente – então da esquerda do presidente – o que faz sentido porque a pessoa atrás de mim foi atingida. Mas não tenho certeza se também havia tiros vindos da outra direção, então, como você pode imaginar, foi caótico e confuso no momento”, disse McCormick.

McCormick disse que ele e todos os cerca de 15.000 participantes na multidão passaram por uma triagem com detector de metais antes de entrarem no comício.

O deputado republicano Dan Meuser disse à CNN que estava sentado na primeira fila com McCormick e seu colega deputado da Pensilvânia, Mike Kelly, com o espectador que foi mortalmente baleado “não mais do que 20 pés atrás” deles.

“Todos começaram, certamente, a gritar, pedindo um médico e, honestamente, foi uma cena sangrenta”, disse Meuser.

“Começou como um comício normal. O presidente Trump entrou, tirou fotos e passou um tempinho. Ele saiu, não estava falando mais do que seis ou sete minutos, e a próxima coisa que você sabe, houve, houve fogo rápido. Era bem óbvio, depois do segundo ou terceiro tiro, o que estava acontecendo”, disse o congressista.

“Não tínhamos certeza se havia outros. Quero dizer, quando você ouve tiros assim, parece que você não sabe de onde estão vindo”, acrescentou Meuser. “Muitas pessoas ficaram em pânico, mas, felizmente, elas se acalmaram depois de um tempo, principalmente quando o presidente Trump, honestamente, se levantou e fez um sinal de positivo. Isso meio que acalmou a multidão um pouco.”

Falando com a CNN, o congressista também fez um apelo por civilidade daqui para frente, dizendo: “Nós realmente temos que remover a hostilidade. Acho que todos concordam – precisamos acalmar as coisas.”

Joseph Meyn disse à CNN que um homem perto dele foi baleado.

“Muito chocante… muitas pessoas pensaram que eram fogos de artifício, eu soube imediatamente que eram tiros”, disse Meyn.

Meyn, um cirurgião de Grove City, Pensilvânia, disse à CNN que ajudou a carregar o homem para fora das arquibancadas.

“Eu estava na extrema direita do pódio, onde as pessoas se sentam na frente. Eu estava filmando ele (Trump) falando no meu telefone. Assim que eu estava voltando, ouvi sete tiros em rápidas sucessões, em menos de dois ou três segundos”, disse Meyn.

Meyn disse que olhou para trás na direção de onde os tiros tinham vindo. “Eu vi um homem nas arquibancadas que foi atingido diretamente na cabeça e morreu instantaneamente. … Havia uma mulher que foi atingida na mão e no antebraço, um ferimento sem gravidade.”

Ele disse que foi até lá para ver se poderia prestar algum socorro, mas outro médico já estava socorrendo a mulher que havia sido baleada.

“Ajudei a carregar o corpo do homem para fora das arquibancadas. Eles levaram o corpo para a tenda atrás das arquibancadas”, acrescentou Meyn.

A CNN entrou em contato com Meyn enquanto ele esperava para dar uma declaração de testemunha ao FBI. “Eles querem os dados do meu telefone”, ele disse. “Este é o primeiro comício de Trump em que estou. … Você não espera que essas coisas aconteçam, é pura insanidade.”

Esta história foi atualizada com reportagens adicionais.