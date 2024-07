Testes de qualidade da água do Sena abaixo do padrão para natação olímpica

Os resultados dos testes divulgados na sexta-feira mostraram que a qualidade da água no Rio Sena estava ligeiramente abaixo dos padrões necessários para autorizar a natação, no início das Olimpíadas de Paris.

As fortes chuvas durante a cerimônia de abertura reacenderam as preocupações sobre se o curso d’água, há muito poluído, estará limpo o suficiente para sediar competições de natação, já que a qualidade da água está profundamente ligada ao clima na capital francesa.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, fez um mergulho altamente divulgado na semana passada em uma tentativa de aliviar os medos. O Sena será usado para maratonas aquáticas e triatlo.

Testes diários de qualidade da água medem os níveis de bactérias fecais conhecidas como E. coli.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Testes realizados pelo grupo de monitoramento Eau de Paris mostram que, em Bras Marie, os níveis de E. coli estavam acima do limite seguro de 900 unidades formadoras de colônias por 100 mililitros, determinado pelas regras europeias, quando o prefeito fez a redução em 17 de julho.

O site atingiu um valor de 985 no dia em que o prefeito nadou com o chefe do Paris 2024, Tony Estanguet, e o principal funcionário do governo para a região de Paris, Marc Guillaume, junto com nadadores de clubes de natação locais.

Em dois outros pontos de medição mais a jusante, os resultados ficaram abaixo do limite.

A declaração da Prefeitura de Paris e da prefeitura da região de Paris observou que a qualidade da água na semana passada estava de acordo com as regras europeias seis dias em sete no local que sediará as competições olímpicas de natação.

Ele observou que “o fluxo do Sena é altamente instável devido a episódios regulares de chuva e permanece mais que o dobro do fluxo normal no verão”, explicando os resultados flutuantes dos testes.

Nadar no Sena foi proibido por mais de um século. Desde 2015, os organizadores investiram US$ 1,5 bilhão para preparar o Sena para as Olimpíadas e garantir que os parisienses tenham um rio mais limpo após os Jogos. O plano incluía a construção de uma gigantesca bacia subterrânea de armazenamento de água no centro de Paris, a renovação da infraestrutura de esgoto e a atualização das estações de tratamento de águas residuais.