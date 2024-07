Texans DE Denico Autry banido 6 jogos por violação da política de PED

HOUSTON — O ala defensivo do Texans, Denico Autry, foi suspenso por seis jogos por violar a política da NFL contra substâncias que melhoram o desempenho, anunciou a liga na segunda-feira.

Autry, 34, disse em uma declaração que a violação ocorreu porque seus médicos enviaram uma receita para um medicamento diferente que continha uma substância proibida. Ele disse que não violou intencionalmente a política da liga, mas aceita a punição.

“Ao longo da minha carreira de dez anos na NFL, nunca me envolvi no uso de drogas para melhorar o desempenho”, disse Autry na declaração. “Durante esse período, fui submetido a inúmeros testes, nenhum dos quais retornou um resultado positivo. Fiquei, portanto, atordoado nesta offseason quando soube que um dos meus testes retornou um resultado positivo.”

Em março, os Texans assinaram com Autry um contrato de dois anos, US$ 20 milhões, com US$ 10 milhões garantidos, após registrar 11,5 sacks, o melhor da carreira, na temporada passada, para o Tennessee Titans. Ele tem 59 sacks em sua carreira. Durante todo o training camp, ele tem trabalhado com a defesa titular como defensive tackle e defensive end.

Autry diz que, ao investigar o assunto, ele “descobriu que uma farmácia à qual meus médicos enviaram uma receita para um medicamento diferente incluiu, intencionalmente, imprudentemente ou negligentemente, uma substância proibida”.

“Ao descobrir a fonte do teste positivo, imediatamente contratei um advogado em conexão com esse assunto. Meu advogado forneceu à NFL informações, incluindo documentação dos meus médicos, estabelecendo que eu não pedi nem fui prescrito para nenhuma substância proibida. Era importante para mim que a NFL soubesse que eu não ingeri intencionalmente ou mesmo conscientemente uma substância proibida”, disse ele.

Autry pediu desculpas “à organização dos Texans, meus companheiros de equipe e aos fãs por qualquer distração que isso possa causar. Por fim, quero garantir aos nossos fãs que meu comprometimento em competir com o melhor da minha habilidade só cresceu e estou ansioso para retornar ao campo.”