The Flavor Flav Getting Signature Meal está no menu Red Lobster

Sabor Sabor e Red Lobster estão tentando de tudo para salvar um navio que está afundando – incluindo uma nova adição ao menu baseada nos sabores favoritos de Flav.

A rede de frutos do mar anunciou o lançamento na segunda-feira do item de menu exclusivo do Flavor Flav – uma enorme refeição combinada com os pratos favoritos do rapper do Public Enemy, Red Lobster.

Os clientes do Red Lobster agora podem pedir Flavor Flav’s Faves … um banquete com cauda de lagosta do Maine, pernas de caranguejo da neve, camarão scampi com alho, bacon, macarrão com queijo e uma escolha de acompanhamentos.

O pedido não estará nos menus impressos do Red Lobster, mas os clientes podem simplesmente pedir ao garçom a refeição Flavor Flav’s Fave – mais ou menos como os famosos itens do “menu secreto” do In-N-Out.

Parece que Flav está determinado a continuar jogando coletes salva-vidas Red Lobster enquanto a empresa avança Capítulo 11 falência.

Como informamos… Flav foi para a RL no mês passado e encomendou cada item no cardápio, explicando que estava apenas tentando salvar o restaurante e seus famosos biscoitos cheddar bay.