The Killers Pause O2 Show para a vitória da Inglaterra no Euro 2024, comemore com ‘Mr. lado positivo

Os fãs de futebol ingleses que compareceram ao show do The Killers em Londres na quarta-feira tiveram uma grande surpresa… a banda pausou seu show para que os torcedores do Reino Unido pudessem torcer por seu time na semifinal do Euro 2024 – e depois que os Três Leões garantiram a dublagem, todos comemoraram com “Sr. Brightside!!”

Confira as imagens do The O2… a casa lotada – incluindo todos os membros da banda – parou tudo o que estava fazendo para assistir aos segundos finais da partida entre Inglaterra e Holanda na tela grande.

Podia-se ouvir um pino cair enquanto a Inglaterra tentava manter a vantagem de 2-1… e assim que soou o apito final sobre a vitória na Alemanha, o caos se instalou no concerto.

Serpentinas vermelhas e brancas voaram dos canhões… e então a banda cantou seu hit – enquanto todos no prédio pulavam de alegria.

A vitória, claro, foi digna de uma celebração épica… pois significa que a Inglaterra avançará agora para a final do Euro 2024 para enfrentar a Espanha.



Alguns outros torcedores ingleses famosos também encontraram maneiras de apoiar o time… como Ed Sheeran dar Adele realmente compareceu ao jogo para torcer Harry Kane e os meninos.