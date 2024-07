The Open: Scheffler é o favorito; McIlroy busca a primeira grande vitória da temporada

TROON, Escócia — O Open Championship, o último grande campeonato da temporada, começa quinta-feira no Royal Troon Golf Course, na costa oeste da Escócia.

O Open é tipicamente o mais aberto dos quatro majors, que é como ele produziu campeões anteriores como Todd Hamilton, Ben Curtis, Paul Lawrie e outros. Os fairways firmes e os greens lentos do golfe links ajudam a torná-lo um torneio de qualquer um para vencer.

“Eu consigo entender como alguém que é um pouco mais velho ou talvez não tão talentoso quanto alguns de nós aqui, como você pega um handicap 10 que só o carrega por 200 jardas, eles podem correr e se divertir e não perder muitas bolas”, disse o golfista número 1 do mundo, Scottie Scheffler. “Mas um campo de golfe aqui ainda vai desafiar jogadores como eu.”

Claro, Scheffler ainda é o homem a ser batido, de acordo com os apostadores. Como ele continua a se ajustar ao golfe links será uma das principais histórias no Royal Troon.

Scheffler continuará vencendo?

Scheffler chega em brasa, tendo vencido seis vezes em suas últimas 10 partidas no tour. Sua sexta vitória veio em uma vitória de playoff sobre Tom Kim no Travelers Championship no TPC River Highlands em Cromwell, Connecticut, em 23 de junho.

Tiger Woods foi o último jogador de golfe a vencer sete vezes em uma temporada no circuito, mais recentemente em 2007.

Por melhor que Scheffler tenha sido nas últimas quatro temporadas, o The Open tem sido seu maior desafio nas majors. Seu melhor resultado foi um empate em oitavo no Royal St. George’s em Sandwich, Inglaterra, em 2021.

Scheffler ainda é relativamente novo no golfe links, já que busca sua primeira vitória no The Open. Ele fez sua primeira aparição no torneio no Royal St. George’s em 2021. Steve Welsh/PA Images via Getty Images

“Quanto à curva de aprendizado, eu sinto que você tem que ser mais criativo aqui”, disse Scheffler. “Eu amo essa parte. Eu sinto que, quando eu venho aqui, é assim que o golfe foi realmente criado para ser jogado. Eu sinto que há muito mais oportunidade para fazer tacadas e ser criativo nos greens.”

Depois de empatar em 21º no 150º Open em St. Andrews, na Escócia, em 2022, e em 23º no Royal Liverpool, na Inglaterra, no ano passado, Scheffler alterou seus preparativos este ano. Em vez de jogar no Scottish Open na semana anterior, ele chegou mais cedo ao Royal Troon.

“Em termos de adaptação a este lugar, o golfe links é obviamente diferente do que jogamos em casa, então se acostumar à firmeza dos fairways, se acostumar aos bunkers e à velocidade dos greens também é obviamente diferente”, disse Scheffler.

McIlroy acabará com sua seca?

Todos os olhos estarão voltados para McIlroy, que mais uma vez tentará acabar com uma seca de quase 10 anos sem uma vitória em um grande campeonato. Ele venceu um dos quatro grandes pela última vez quando conquistou um segundo Campeonato PGA em agosto de 2014.

McIlroy está tentando se recuperar da mágoa sofrida nos últimos três buracos do US Open do mês passado, no Pinehurst No. 2, quando errou duas tacadas curtas e perdeu para Bryson DeChambeau por uma tacada.

McIlroy jogará as duas primeiras rodadas com Max Homa e Tyrrell Hatton. Eles começarão às 5:09 am ET na quinta-feira e às 10:10 am ET na sexta-feira.

McIlroy empatou em quarto lugar no Aberto da Escócia da semana passada, com 14 abaixo do par.

McIlroy está com 0-37 em torneios importantes desde que ganhou seu segundo Troféu Wanamaker no Campeonato PGA no Valhalla Golf Club em Louisville, Kentucky, em 10 de agosto de 2014. Oisin Keniry/R&A/R&A via Getty Images

“O jogo está em ótima forma”, disse McIlroy. “Tive uma boa reinicialização depois de Pinehurst que era necessária e senti que me livrei um pouco da ferrugem na semana passada e joguei bem. Senti que provavelmente poderia ter me dado mais uma chance de vencer o torneio. Achei que foi uma semana sólida. Novamente, é como se um olho estivesse se preparando para esta semana, mas o outro olho estivesse tentando entrar na disputa também.”

As probabilidades do Open Championship

McIlroy empatou em quinto lugar com 4 abaixo do par no Open Championship de 2016, 16 tacadas atrás do vencedor Henrik Stenson, da Suécia.

O tetracampeão de Grand Slam diz que está perto de vencer mais um torneio depois de tantas derrotas.

“Sei que estou em uma boa posição”, disse McIlroy. “Se eu pensar em 2015 a 2020, esse período de cinco anos, raramente tive uma chance realista de ganhar um campeonato importante nesse período de cinco anos. Então, prefiro ter essas ligações apertadas. Isso significa que estou chegando mais perto.

“Mas sim, com certeza, eu adoraria poder jogar golfe e marcar um gol, mas assim que eu fizer isso, as pessoas vão dizer: ‘Bem, quando você vai ganhar seu sexto?’ Então isso não tem fim.”

O que saber sobre o curso

O Royal Troon Golf Club, fundado em 1878, está sediando o The Open pela 10ª vez e a primeira desde que Henrik Stenson venceu o Claret Jug em 2016 com um total de 72 buracos de 20 abaixo do par (264), um recorde de pontuação para todos os quatro torneios principais.

O percurso par-71 foi alongado de 7.190 jardas — sua distância de oito anos atrás — para 7.385 jardas. Cada um dos três par-5s é mais longo. O sexto par-5 agora tem 623 jardas, tornando-o o buraco mais longo da história do Open, de acordo com o The R&A.

Ventos fortes do Firth of Clyde, especialmente nos últimos nove buracos, podem fazer o percurso jogar ainda mais. Normalmente, os golfistas terão o vento nas costas ao sair, então eles jogarão contra o vento que volta. Claro, a direção do vento depende da Mãe Natureza, e pode ser a direção oposta durante as primeiras rodadas desta semana.

O clima da Escócia pode ser imprevisível, mas a previsão do tempo aponta para temperaturas de 18 a 25 graus Celsius e uma chance de pancadas de chuva. Uma brisa suave a moderada é esperada durante todo o fim de semana.

“É basicamente uma história de dois noves neste percurso”, disse McIlroy. “Você sente que tem que fazer sua pontuação na saída e então meio que se segurar na entrada.”

“Postage Stamp” foi criado em 1878 por Willie Fernie. Ele venceu o The Open em 1883. GLYN KIRK/AFP via Getty Images

O buraco mais famoso do Royal Troon é o par 3 oitavo, conhecido como “Postage Stamp”. Ele tem apenas 11 metros de comprimento, mas seu pequeno green de cerca de 230 metros quadrados não é um alvo tão fácil e é protegido por cinco bunkers.

“É um buraco muito simples — basta acertar a bola no green”, disse Woods. “É isso. Green bom, green ruim. Não tem como ser mais simples do que isso. Você não precisa de um par-3 de 240 jardas para ser difícil.”

Scheffler disse que gosta de par-3 curtos, como o nº 12 no Augusta National e o nº 17 no TPC Sawgrass, porque eles exigem que o jogador controle a bola.

“Eu acho que buracos curtos e ótimos como esse são divertidos”, disse Scheffler. “Eu acho que é uma habilidade subestimada para os caras hoje em dia conseguir controlar a bola, e eu acho que é algo que precisamos encorajar em nosso jogo, não apenas construir campos de golfe cada vez mais longos. Você pode fazer um buraco curto com um green pequeno, e é bem difícil.”

O buraco par-4 11 é considerado um dos mais difíceis em qualquer campo que sedia o The Open. Conhecido como “Railway”, o buraco de 498 jardas tem fora de limites ao longo da linha do trilho à direita e giesta espessa à esquerda.

Rahm conseguirá se recuperar?

Depois de ganhar uma jaqueta verde no Masters e empatar em segundo no The Open do ano passado, a temporada para a estrela do LIV Golf, Jon Rahm, nas principais ligas tem sido esquecível até agora.

Rahm, que pulou para a LIV Golf em dezembro, empatou em 45º no Masters com 9 acima do par, 20 tacadas atrás de Scheffler. Ele perdeu o corte no PGA Championship e foi forçado a se retirar do US Open por causa de uma infecção entre os dedos do pé esquerdo.

Com uma vitória, Rahm se tornaria o primeiro vencedor do Campeonato Aberto da Espanha desde que Seve Ballesteros conquistou seu terceiro Claret Jug em 1988. Oisin Keniry/R&A/R&A via Getty Images

Rahm, 29, disse que tentaria no US Open, mas mudou de ideia depois de visitar um podólogo em Pinehurst, Carolina do Norte.

“[The podiatrist] me disse que eu provavelmente não deveria jogar”, disse Rahm. “Foi difícil tomar uma decisão então porque ele tinha anestesiado meu pé, então eu não conseguia sentir nada. Mas com base na progressão, ele disse, ‘Sim, você provavelmente não deveria jogar.’

“Foi quando tomamos a decisão. Se tivesse piorado, se a infecção tivesse se espalhado mais, ela poderia ter começado a subir pela minha perna e criado um problema maior. Decidimos tirar uma semana de folga, por mais difícil que fosse.”

Depois de perder o corte no Campeonato PGA, Rahm trocou o eixo do seu driver porque “estava pensando muito” no seu swing.

“Eu não estava apenas deixando passar e tendo fluidez no campo de golfe da maneira que eu gostaria de ter e provavelmente por isso não tive o desempenho que eu gostaria de ter”, disse Rahm. “Eu acho que foi uma grande mudança, certo? Ser capaz de balançar o driver mais livremente e sem ter que pensar tanto sobre técnica, eu acho que foi muito bom.”

A defesa de Harman

Brian Harman foi um improvável vencedor do Open Championship quando conquistou uma vitória de 6 tacadas sobre Rahm e outros três no Royal Liverpool Golf Club no ano passado.

Não houve um vencedor consecutivo do Open Championship desde que Padraig Harrington conquistou o Claret Jug no Carnoustie Golf Links, na Escócia, em 2007, e o Royal Birkdale, na Inglaterra, em 2008.

Harman era o 26º melhor jogador do mundo quando venceu o Open Championship no ano passado. Stuart Kerr/R&A/R&A via Getty Images

Harman é apenas o terceiro jogador canhoto a vencer o The Open, juntando-se a Bob Charles (1963) e Phil Mickelson (2013). Sua margem de vitória de 6 tacadas igualou a segunda maior na história do Open por golfistas representando os Estados Unidos; Woods venceu o Claret Jug com uma margem de 8 tacadas em St. Andrews, na Escócia, em 2000.

“Acho que provavelmente adicionaria um pouco de pressão, mas não acho que você realmente saiba do que é capaz até que algo assim aconteça”, disse Harman. “Pelo menos agora sei que se as coisas saírem do meu jeito, estou bem preparado. Sou um cara difícil de vencer, e se eu apenas me preparar da maneira adequada, então cuidar do que posso fazer, então darei a mim mesmo a melhor oportunidade de ter outra chance.”

Harman não venceu mais desde sua vitória arrasadora no The Open. Ele tem três top-10s e 10 top-25s em 18 partidas nesta temporada, incluindo um empate em segundo no Players Championship e em nono no Travelers Championship.

“Minhas estatísticas este ano foram muito boas”, disse Harman. “Meu ballhiting foi tão bom quanto sempre foi. A única coisa que não fiz bem este ano é que não coloquei muito bem. Então, estou apenas esperando que tudo se alinhe corretamente.”