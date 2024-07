The Ultimate Fighter 32: Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko Episódio 5 resultados

O lutador final 32 acaba de dar aos fãs uma das melhores lutas do ano.

Em uma luta que precisou de mais cinco minutos, o peso-pena da equipe Valentina Shevchenko, Zygimantas Ramaska ​​(9-2), derrotou Bekhzod Usmonov (11-4), da equipe Alexa Grasso, para vencer por decisão em uma emocionante disputa de dois rounds no último TUF32 episódio.

Shevchenko diminuiu a diferença entre ela e sua rival peso mosca, conquistando uma segunda vitória da temporada para diminuir a liderança de Grasso para 3-2. Ramaska ​​se junta à companheira de equipe Roedie Roets nas semifinais do torneio de 145 libras da temporada.

O mais alto Ramaska ​​foi o agressor desde o início da luta desta semana, pois ele usou seu alcance impressionante para derrubar Usmonov e marcá-lo com golpes. Ramaska ​​não hesitou em dar chutes na cabeça repetidamente enquanto Usmonov trabalhava para navegar a distância. Com Ramaska ​​acelerando o ritmo no meio do round, Usmonov o pegou com uma direita forte que derrubou Ramaska. Ele seguiu com ground-and-pound, mas Ramaska ​​se recuperou e de alguma forma encontrou a vontade de revidar com mais chutes e joelhadas. No final do Round 1, sangue estava saindo do nariz de Usmonov devido às técnicas afiadas.

Ramaska, aparentemente totalmente recuperado, não desistiu no Round 2. Ele continuou a pontuar no clinch, brutalizando Usmonov com joelhadas e misturando quedas. Embora Usmonov continuasse a revidar com couro pesado, Ramaska ​​tinha uma clara vantagem em volume. De alguma forma, nenhum dos lutadores sofreu um knockdown no segundo frame, vários golpes limpos conectando de ambos os lados.

Apesar de Usmonov ter conseguido um knockdown no Round 1, todos os três juízes recompensaram Ramaska ​​com dois rounds, dando a ele a vitória. Depois, o CEO do UFC, Dana White, entrou no octógono para parabenizar pessoalmente os lutadores por seus esforços incríveis.

Em uma reviravolta estranha, Ramaska ​​e Usmonov acabaram competindo em um peso combinado de 146,5 libras depois que ambos os lutadores chegaram um pouco pesados ​​e os treinadores concordaram em deixá-los lutar na nova categoria em vez de forçá-los a perder mais peso.

Na próxima semana, o torneio dos médios continua com o número 4 do Team Grasso, Tom Theocharis, lutando contra o número 3 do Team Bullet, Ryan Loder.

O lutador final 32 vai ao ar ao vivo toda terça-feira às 22h (horário do leste dos EUA) na ESPN+.

Após o final da temporada, Alexa Grasso e Valentina Shevchenko devem se enfrentar em uma trilogia pelo título peso mosca em uma data ainda a ser definida.

Os finalistas do TUF32 torneios de peso médio e peso pena também competirão por um contrato de seis dígitos do UFC na final ao vivo do show. Uma data para esse evento também ainda não foi anunciada.

Aqui está o TUF32 escalações divididas por equipe:

Equipe Grasso

Pesos-pena

Guillermo Torres (México) (7-1) Can Offley (Austrália) (10-2-1) Bekhzod Usmanov (Tadjiquistão) (11-4) Mairon Santos (Brasil) (13-1)

Pesos médios

Robert Valentin (Suíça) (10-3) Paddy McCorry (Irlanda) (4-1) Omran Chaaban (Finlândia) (6-1) Tom Theocharis (Canadá) (9-5)

Equipe Shevchenko

Pesos-pena

Roedie Roets (África do Sul) (7-1) Zygimantas Ramaska ​​​​(Lituânia) (9-2) Nathan Fletcher (Inglaterra) (8-1) Edwin Cooper Jr. (EUA) (6-1)

Pesos médios

Shamidkhan Magomedov (Rússia) (7-1) Mark Hulme (África do Sul) (12-3) Ryan Loder (EUA) (6-1) Giannis Bachar (Grécia) (9-2)

Aqui estão os resultados das quartas de final até agora:

Roedie Roets venceu. Guillermo Torres via decisão

Robert Valentin def. Giannis Bachar via KO (strikes) (R1)

Definição off-line. Nathan Fletcher por decisão

Omran Chaaban derrotou Shamidkhan Magomedov por finalização técnica (estrangulamento anaconda) (R2)

Zygimantas Ramaska ​​​​derrotou. Bekhzod Usmonov

Avançando para as semifinais: Roets, Valentin, Ofli, Chaaban, Ramaska

Eliminados: Torres, Bachar, Fletcher, Magomedov, Usmonov