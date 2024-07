The Ultimate Fighter 32: Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko Episódio 7 resultados

Alexa Grasso e Valentina Shevchenko estão mortas até mesmo quando se trata de lutadoras peso-pena.

Episódio desta semana de O lutador final 32 apresentou o confronto final das quartas de final do torneio de 145 libras, que viu Mairon Santos (13-1) do Team Grasso vencer uma decisão dividida muito disputada sobre Edwin Cooper Jr. (6-1) do Team Bullet. Isso deixa os treinadores adversários pescoço a pescoço na competição, com ambos tendo enviado dois pesos-pena para as semifinais.

A última vitória do Team Grasso não foi nada fácil, pois Santos e Cooper foram para um terceiro round de “vitória repentina” após dois frames competitivos. Cooper, um lutador de longa data, neutralizou efetivamente os golpes de Santos no primeiro round com cinco minutos de luta corpo a corpo tenaz. Foi um claro 10-9 para o lutador do Team Bullet, mas Santos não estava acabado.

O brasileiro de 23 anos começou a trocar golpes no Round 2 e Cooper não conseguiu levar a luta de volta ao chão. Santos pressionou para frente e conectou golpes precisos na cabeça e no corpo, empurrando Cooper para trás durante todo o round. Para surpresa de ninguém, um terceiro round — usado apenas em TUF se os placares estiverem empatados após duas rodadas—era necessário.

O round 3 foi muito acirrado, com Santos dominando boa parte da ação inicial, apenas para Cooper entrar no final com alguns golpes agressivos e uma queda tardia. Nenhum dos lutadores conseguiu acertar um golpe definitivo no round final, embora Santos parecesse ter vantagem em golpes impactantes, e os juízes concordaram, pois ele ganhou um aceno dividido.

Há muito considerado um dos principais prospectos do Brasil, Santos avança para as semifinais ao lado do companheiro de equipe Kaan Ofli (Austrália) e dos lutadores do Team Bullet Roedie Roets (África do Sul) e Zygimantas Ramaska ​​(Lituânia).

Na próxima semana teremos a luta final dos médios das quartas de final, com Paddy McCrory, do Team Grasso, lutando contra Mark Hulme, do Team Bullet.

O lutador final 32 vai ao ar ao vivo toda terça-feira às 22h (horário do leste dos EUA) na ESPN+.

Após o final da temporada, Alexa Grasso e Valentina Shevchenko devem se enfrentar em uma trilogia pelo título peso mosca em uma data ainda a ser definida.

Os finalistas do TUF32 torneios de peso médio e peso pena também competirão por um contrato de seis dígitos do UFC na final ao vivo do show. Uma data para esse evento também ainda não foi anunciada.

Aqui está o TUF32 escalações divididas por equipe:

Equipe Grasso

Pesos-pena

Guillermo Torres (México) (7-1) Can Offley (Austrália) (10-2-1) Bekhzod Usmanov (Tadjiquistão) (11-4) Mairon Santos (Brasil) (13-1)

Pesos médios

Robert Valentin (Suíça) (10-3) Paddy McCorry (Irlanda) (4-1) Omran Chaaban (Finlândia) (6-1) Tom Theocharis (Canadá) (9-5)

Equipe Shevchenko

Pesos-pena

Roedie Roets (África do Sul) (7-1) Zygimantas Ramaska ​​​​(Lituânia) (9-2) Nathan Fletcher (Inglaterra) (8-1) Edwin Cooper Jr. (EUA) (6-1)

Pesos médios

Shamidkhan Magomedov (Rússia) (7-1) Mark Hulme (África do Sul) (12-3) Ryan Loder (EUA) (6-1) Giannis Bachar (Grécia) (9-2)

Aqui estão os resultados das quartas de final até agora:

Roedie Roets derrotou. Guillermo Torres por decisão

Robert Valentin def. Giannis Bachar via KO (strikes) (R1)

Definição off-line. Nathan Fletcher por decisão

Omran Chaaban derrotou Shamidkhan Magomedov por finalização técnica (estrangulamento anaconda) (R2)

Zygimantas Ramaska ​​​​derrotou. Bekhzod Usmonov

Ryan Loder derrotou Tom Theocharis por finalização (triângulo de braço)

Mairon Santos def. Edwin Cooper Jr. via split decision

Avançando para as semifinais: Roets, Valentin, Ofli, Chaaban, Ramaska, Loder, Santos

Eliminados: Torres, Bachar, Fletcher, Magomedov, Usmonov, Theocharis, Cooper Jr.